Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda Nara y anunció demandas contra periodistas

Mauro Icardi celebró su divorcio de Wanda Nara, luego de que la Justicia italiana dictara la sentencia que puso fin a su matrimonio. El futbolista compartió un extenso descargo en redes sociales, cuestionó a la abogada de su expareja, Ana Rosenfeld, y anunció que impulsará demandas contra periodistas y programas de espectáculos por presuntas calumnias e injurias.

La resolución fue emitida por el Tribunal de Milán, donde Icardi había iniciado el trámite en noviembre de 2024. Según trascendió, la sentencia estableció que Wanda Nara deberá afrontar dos tercios de los gastos de abogados, mientras que el tercio restante será compartido entre ambas partes.

Tras conocerse la decisión judicial, Rosenfeld utilizó su cuenta de X para aclarar algunos aspectos del fallo. La letrada sostuvo que no prosperó el pedido de declaración de culpabilidad formulado por Icardi ni el reclamo de una pensión alimentaria para Wanda Nara.

Mauro Icardi respondió a Ana Rosenfeld tras el divorcio

La abogada también explicó que los tribunales italianos no tienen competencia para resolver cuestiones vinculadas con la custodia, residencia y alimentos de las hijas de la expareja. Además, desmintió que la sentencia estableciera que las niñas debieran viajar a Turquía para permanecer con su padre.

Las declaraciones provocaron una respuesta del futbolista, quien cuestionó las versiones que circularon durante los últimos dos años sobre sus intenciones de divorciarse.

"Lo que pedí en Italia fue divorciarme y no pagar un solo euro como exmarido. Y mirá qué sorpresa… salió lo que pedimos", expresó Icardi en una publicación dirigida a Rosenfeld.

El jugador también rechazó las afirmaciones que, según sostuvo, indicaban que no quería concretar la separación legal. En ese sentido, aseguró que había elegido tramitar el divorcio en Italia por las consecuencias económicas de la disolución matrimonial.

Qué dijo sobre sus hijas y el proceso judicial en Turquía

En otro tramo de su descargo, Icardi se refirió a la situación de sus hijas y explicó que el conflicto relacionado con su residencia continúa en la Justicia turca.

"Lo de mis hijas se tramita en Turquía, donde sigue vigente el proceso de restitución internacional. Y voy a seguir peleando por ellas, porque tengo motivos, porque las amo y porque ellas me aman", manifestó.

El futbolista también cuestionó las denuncias realizadas durante el conflicto familiar y sostuvo que continuará impulsando las actuaciones judiciales correspondientes.

De esta manera, aunque el matrimonio quedó disuelto por decisión de la Justicia italiana, las cuestiones relacionadas con las hijas de la expareja permanecen sujetas a otros procedimientos judiciales.

Icardi anunció demandas contra periodistas

Además de referirse al divorcio, Icardi respondió a una información difundida en el programa DDM, de América TV, relacionada con la administración de sus derechos de imagen.

El jugador negó que Wanda Nara mantuviera participación en ese aspecto de su actividad profesional y aseguró que su imagen es administrada por una sociedad ajena a su expareja.

"Mi imagen la maneja una sociedad que nada tiene que ver con mi EX", escribió en sus redes sociales.

A continuación, anticipó que podrían iniciarse acciones legales contra personas vinculadas con los medios de comunicación por declaraciones realizadas durante los últimos años.

"Ojo que se vienen juicios por calumnias e injurias desde esta sociedad a varios 'personajes'", advirtió.

Finalmente, el futbolista cuestionó a los programas de espectáculos que difundieron información sobre su separación y les reclamó que rectificaran las afirmaciones que considera falsas. (NA)