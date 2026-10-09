El look de verano de Sol Pérez: microbikini estampada durante su viaje familiar

Sol Pérez compartió en sus redes sociales un look de playa con una microbikini estampada durante su estadía en Miami. La conductora mostró el traje de baño frente al mar, en la última etapa de sus vacaciones familiares antes de regresar a Buenos Aires.

El modelo combina dos características de su elección para la playa: las piezas pequeñas y el estampado. Las imágenes permiten observar esa propuesta de indumentaria, aunque una publicación individual no basta para confirmar qué diseños predominarán durante el próximo verano.

La visita a Miami formó parte de un recorrido que comenzó en Punta Cana y continuó en Florida. A lo largo del viaje, la conductora publicó fotos y videos de las distintas actividades que realizó con su familia.

La microbikini que eligió para la playa

El traje de baño estampado fue el protagonista del contenido que Sol Pérez compartió desde la costa de Miami. La publicación se sumó a las imágenes de descanso y paseos que había mostrado durante las etapas anteriores del viaje.

La elección incorporó el estampado a un conjunto de dos piezas de tamaño reducido. La información disponible no precisa la marca, el precio ni otros detalles comerciales del modelo.

Las fotos corresponden a una jornada de playa antes del regreso a la Argentina. Miami fue la última parada del itinerario, después de la visita a los parques de Disney.

Un viaje con su hijo y los cuatro abuelos

Sol Pérez viajó junto a su marido, Guido Mazzoni, y su hijo Marco. También participaron los padres de la conductora y los de Mazzoni, por lo que el pequeño estuvo acompañado por sus cuatro abuelos.

Durante los primeros días, el grupo se instaló en Punta Cana, donde compartió actividades de playa. Luego se trasladó a Florida para visitar Disney, otra de las etapas que la conductora registró en sus redes sociales.

El recorrido terminó con la estadía en Miami, desde donde publicó las imágenes de la microbikini estampada antes de emprender el regreso a Buenos Aires.