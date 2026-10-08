No era solo el parecido: descubrieron que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia

Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia, según reveló una investigación genealógica que descubrió un vínculo de parentesco entre las dos reconocidas actrices estadounidenses. Aunque pertenecen a generaciones diferentes, ambas comparten un antepasado que vivió hace más de tres siglos.

El hallazgo fue realizado por la plataforma especializada MyHeritage, que reconstruyó los árboles familiares de las intérpretes y determinó que son primas en noveno grado, con una generación de diferencia. La conexión sorprendió especialmente por las frecuentes comparaciones entre sus apariencias y estilos.

De acuerdo con el estudio, el parentesco se establece a través de Steven Sweeney, padre de la protagonista de "Euphoria", y Charles Stanley Gifford, identificado como el padre biológico de Monroe. Ambos descienden de Ezra Perry, uno de los primeros colonos de Sandwich, Massachusetts, quien falleció en 1689.

El antepasado que conecta a Sydney Sweeney y Marilyn Monroe

La investigación permitió identificar una línea familiar que se extiende durante varios siglos y conecta a dos figuras de Hollywood que nunca llegaron a conocerse. Se trata de un parentesco distante, cuya existencia pudo establecerse mediante el análisis de registros genealógicos.

El descubrimiento adquiere particular relevancia porque Sydney Sweeney fue comparada en numerosas oportunidades con Marilyn Monroe, considerada uno de los mayores íconos del cine estadounidense. Su cabello rubio, sus elecciones de vestuario y su presencia frente a las cámaras alimentaron esas asociaciones.

En diferentes apariciones públicas, Sweeney también recuperó elementos característicos de la época dorada de Hollywood. Sus estilismos evocaron la elegancia y el glamour que distinguieron a Monroe durante las décadas de 1950 y 1960.

(TMZ)

Los looks que alimentaron las comparaciones entre las actrices

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Sweeney lució un vestido vintage de Ceil Chapman, una elección que recordó las apariciones de Marilyn Monroe durante los años cincuenta y volvió a despertar comparaciones entre ambas.

Hasta entonces, las similitudes estaban relacionadas exclusivamente con cuestiones estéticas. Sin embargo, el descubrimiento de MyHeritage incorporó un elemento inesperado: las actrices también están vinculadas por su historia familiar, aunque las separan numerosas generaciones.

La plataforma ya había identificado conexiones similares entre celebridades, según indicó El Litoral. Entre ellas, un parentesco lejano entre Matthew Perry y Courteney Cox, quienes interpretaron a Chandler Bing y Monica Geller en la exitosa serie Friends.

Dos generaciones de Hollywood unidas por una historia familiar

La distancia temporal constituye otro aspecto llamativo del hallazgo. Marilyn Monroe falleció en 1962, a los 36 años, mientras que Sydney Sweeney nació en 1997, más de tres décadas después de la muerte de la legendaria actriz.

Pese a haber desarrollado sus carreras en épocas diferentes, ambas quedaron asociadas por su imagen pública y su influencia en la cultura popular estadounidense.

Ahora, el estudio genealógico demuestra que el vínculo entre Sydney Sweeney y Marilyn Monroe va más allá del parecido físico, con una historia familiar que comenzó siglos antes de que alcanzaran la fama internacional.