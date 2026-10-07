El cantante Sergio Torres habló tras la interrupción del show en la despedida de Messi

Sergio Torres habló sobre la interrupción del show de Grupo Cali en la despedida de Lionel Messi y evitó dar detalles sobre las razones por las que la presentación junto a Darío Zanco terminó antes de que pudieran completar una canción.

El cantante santafesino prefirió destacar el encuentro posterior que mantuvo con el capitán argentino. “¿Qué fue lo que pasó?”, le preguntaron durante una entrevista con AIRE. Torres respondió: “Nada, fue algo maravilloso, nada más. No tengo nada para decirle. Creo que ya lo dije todo”.

Lejos de alimentar la polémica, el músico aseguró que se quedó con la posibilidad de haber participado de una jornada que consideró histórica. “Yo calculo que millones y millones de personas, en mi Argentina, en el mundo, quisieran haber estado en mi lugar”, expresó.

El abrazo y las palabras de Messi

Uno de los momentos más significativos ocurrió después del partido, cuando Torres pudo encontrarse personalmente con Messi. Según contó, el futbolista lo abrazó y le dijo dos frases que lo emocionaron: “Gracias” y “te quiero mucho”.

“Semejante animal te dice gracias y ahí te das cuenta de todas las cosas que yo he dicho de él: que es un tipo terrenal, que es un tipo al que nunca le movió el amperímetro ninguno de sus logros”, destacó.

Torres conoce al rosarino desde hace alrededor de dos décadas y aseguró que encontró una diferencia respecto de aquellos primeros encuentros. “Me encontré con un tipo más maduro, expresando sus emociones. Cuando yo lo conocí hablaba muy poco, era retraído en sus comentarios, de muy pocas palabras. Ahora está más fluido, expresando lo que siente”, señaló.

“Es un ser extraordinario”

Pese a esa transformación, consideró que Messi conservó intacta su personalidad. “Creo que la esencia de la persona de cada uno no se negocia, es imposible cambiar. Este tipo no tiene comparación, es un ser extraordinario”, afirmó.

Durante el encuentro también saludó a Antonela Roccuzzo y a los hijos del futbolista. Además, aprovechó para mostrarle a Messi un tatuaje que lleva en su pierna izquierda con las imágenes de Diego Maradona, Messi, Ronaldinho y Neymar.

Torres definió a los cuatro futbolistas como representantes de “las cuatro generaciones más bonitas del fútbol”. Sobre la reacción del capitán, recordó: “Se lo mostré anoche y me abrazó y me dijo nuevamente muchas gracias”.

La canción de Grupo Cali favorita de Messi

La relación entre Messi y la música de Torres tiene antecedentes. El cantante recordó que, cuando alguna vez le preguntaron al futbolista por sus artistas preferidos, mencionó “Flor Marchita”, canción de su autoría grabada durante su etapa en Grupo Cali.

Según Torres, el rosarino también escucha otras canciones vinculadas con su trayectoria, como “Mirá cómo baila” y “Me dediqué a perderte”. Incluso reveló que en otra oportunidad pudo conocer parte de la playlist que sonaba dentro del vestuario de la Selección Argentina y comprobó que incluía temas de su carrera.

La despedida también permitió que Torres volviera a compartir un escenario con Darío Zanco, algo que aceptó especialmente por Messi. “La cosa era Messi, entonces acepté estar, compartir con Darío para cantarle a él”, explicó.

Por qué aceptó reencontrarse con Darío Zanco

El músico remarcó que la intención era brindarle al capitán y a su familia un momento especial con las canciones que habían formado parte de su historia. Por ese motivo calificó el reencuentro artístico como “único e irrepetible”.

Luego consiguió otro recuerdo para su familia. Su hijo había quedado afuera junto al hijo de Zanco y Torres pidió autorización para que ambos ingresaran y pudieran tomarse una fotografía con Messi. El futbolista aceptó.

Aunque la presentación musical quedó atravesada por la inesperada interrupción, Torres insistió en que ese episodio no modificaría el recuerdo de la noche. “Un momento épico, un momento que no se olvidará jamás. Esas son historias de la vida que las escribís y las dejás perpetuas en un lugar más preciado, que es la mente, el corazón, la retina. No se borra nunca más”, concluyó al dialogar con AIRE.