Despedida de Messi: por qué se canceló el show de Sergio Torres y Darío Zanco

El show final que Sergio Torres y Darío Zanco tenían preparado para la despedida de Lionel Messi fue suspendido por “causas de fuerza mayor” y la sorpresa prevista para cerrar la histórica noche del capitán quedó sin concretarse. Los músicos explicaron posteriormente qué ocurrió y pidieron disculpas al público que aguardaba la presentación.

El contratiempo se produjo después de una extensa jornada de fútbol, música y homenajes en el estadio Monumental, donde Messi disputó el martes 6 de octubre su último partido con la Selección Argentina.

El capitán convirtió de penal y dio dos asistencias en la victoria por 3-0 frente a Benín, antes de recibir el reconocimiento del público y participar de los homenajes preparados para su despedida.

Sergio Torres y Darío Zanco explicaron la suspensión

Tras conocerse que el espectáculo preparado para el cierre no podría desarrollarse de la manera prevista, Sergio Torres y Darío Zanco difundieron un mensaje.

“Mil disculpas a todas las personas que estaban esperando este momento. Había mucha ilusión y ganas de que la presentación saliera bien, pero lamentablemente cuestiones relacionadas con la organización hicieron que no pudiera desarrollarse como esperábamos”, expresaron.

Los artistas aclararon además que las circunstancias que provocaron la suspensión fueron ajenas a ellos y agradecieron la comprensión y el acompañamiento del público.

De esta manera, atribuyeron lo ocurrido a cuestiones organizativas y no brindaron mayores precisiones sobre las circunstancias que obligaron a modificar el cierre.

El misterioso mensaje desde el vestuario

La explicación, sin embargo, terminó con una frase que generó expectativa entre los seguidores de ambos músicos.

“Queremos aclarar que el show fue suspendido por causas de fuerza mayor, pero obviamente seguimos en el vestuario… 🤫🤫🤫🤫”, señalaron.

El mensaje dejó abierta la incógnita sobre cuál era exactamente la sorpresa que habían preparado para Messi y si podría concretarse posteriormente.

Así, el cierre originalmente planificado quedó pendiente, al menos por el momento.

Una despedida cargada de música y homenajes

La jornada de despedida de Lionel Messi había comenzado varias horas antes del partido. Desde las 17.30, el Monumental recibió al público con una extensa previa musical en la que la cumbia y el cuarteto ocuparon un lugar destacado.

Damas Gratis estuvo entre los artistas que acompañaron la espera de los hinchas, mientras que Messi recibió una de las primeras grandes ovaciones cuando realizó su última entrada en calor como jugador de la Selección.

Durante el entretiempo también se presentó Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con una actuación vinculada al repertorio del Indio Solari.

Tras el encuentro, los homenajes continuaron con un espectáculo de drones dedicado al número 10.

La Sole emocionó a Messi con “Brindis”

Otro de los momentos centrales de la noche tuvo como protagonista a Soledad Pastorutti, quien interpretó “Brindis” para el capitán.

La canción acompañó uno de los pasajes más emotivos de la despedida, antes de que Messi tomara el micrófono para dirigirse a los hinchas.

"BRINDIS", SOLEDAD - DESPEDIDA DE LIONEL MESSI DE LA SELECCIÓN ARGENTINA 2026

También hubo otros espectáculos musicales preparados especialmente para acompañar el cierre de la etapa del rosarino con la camiseta albiceleste.

Dentro de esa programación apareció Sergio Torres, uno de los artistas favoritos de Messi, cuya presencia tenía además un significado particular por la relación que ambos mantienen desde hace años.

Sergio Torres, uno de los músicos favoritos de Messi

El vínculo entre Lionel Messi y Sergio Torres comenzó hace casi dos décadas.

El cantante santafesino contó que conoció al futbolista en Rosario durante los días previos al Mundial de Alemania 2006, cuando compartieron una jornada en una quinta de Arroyo Seco.

Desde entonces mantuvieron el contacto y el gusto de Messi por la música del referente de la cumbia santafesina se hizo público en distintas oportunidades.

Cuando años atrás le preguntaron al entonces jugador del Barcelona por uno de sus artistas preferidos, Messi respondió: “Sergio Torres”.

El cantante también participó del cumpleaños número 20 del futbolista cuando todavía integraba Grupo Cali.

La sorpresa final que quedó sin realizarse

Por esa historia compartida, la participación de Torres en la despedida tenía un componente especial.

La expectativa aumentaba además por su encuentro artístico con Darío Zanco, con quien había compartido parte de su historia dentro de la música tropical.

Sin embargo, la presentación prevista específicamente para el cierre no pudo desarrollarse como había sido planificada.

Torres y Zanco atribuyeron la suspensión a “causas de fuerza mayor” y a cuestiones relacionadas con la organización, aunque evitaron revelar qué tenían preparado.

Su última frase desde el vestuario agregó misterio a una noche que había estado marcada por las sorpresas. Así, uno de los homenajes pensados para el adiós de Messi quedó pendiente.