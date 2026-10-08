Callejero Fino regresó a su casa con tobillera electrónica y le pidió “perdón” a su hijo

Callejero Fino dejó el penal donde permanecía detenido desde el 30 de agosto y regresó a su casa para cumplir prisión domiciliaria. El cantante se reencontró este miércoles con su familia, mientras continúa la investigación por portación ilegal de armas de guerra.

El intérprete de cumbia y RKT, cuyo nombre es Simón Natanael Alvarenga, cumplirá la medida en su domicilio declarado en Pilar. Allí volvió a encontrarse con su hijo Karim y con sus demás familiares.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el músico llevará una tobillera electrónica. La decisión judicial modifica las condiciones de su detención, mientras la causa sigue en trámite.

Las imágenes del regreso a su casa

Jessica Belén, pareja de Callejero Fino, difundió en sus redes sociales las imágenes del reencuentro. Las publicaciones mostraron el regreso del artista al hogar después de aproximadamente 39 días en prisión. Al encontrarse con su hijo, le pidió “perdón” por la situación.

Además de compartir esos momentos familiares, Jessica publicó un agradecimiento dirigido a Diego Storto, el abogado que representa al cantante en la causa.

“Gracias Diego, por el amor que le pones a tu trabajo, la dedicación y por todo, sos un crack”, escribió junto a una de las imágenes difundidas en Instagram.

Qué dijo al salir del penal

Antes de regresar a Pilar, Callejero Fino habló con la prensa a la salida de la cárcel. Ante las cámaras de DDM, por América TV, aseguró que estaba tranquilo respecto de su situación legal.

“Estoy confiando en la Justicia y en mi abogado”, expresó. El cantante evitó brindar detalles sobre la investigación y remitió las consultas vinculadas con el expediente a su defensa.

También fue consultado por las supuestas amenazas que habría recibido durante su detención. “Lo que tenía que declarar, ya lo declaré”, respondió, sin ampliar información sobre ese tema.

La causa por la que fue detenido

La detención ocurrió el 30 de agosto, cuando efectivos de la Policía Bonaerense detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin patente en Villa La Ñata, partido de Tigre.

Durante el control, los policías encontraron en la camioneta un arma con la numeración limada. A partir de ese procedimiento se inició la causa que investiga al artista por portación ilegal de armas de guerra.

Consultado sobre ese hallazgo, el músico sostuvo: “Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado”. Ahora permanecerá en su casa bajo monitoreo electrónico, conforme a la prisión domiciliaria dispuesta por la Justicia.