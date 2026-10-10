Bailarines africanos le cantaron el feliz cumpleaños a Lali Espósito y la cantante reaccionó al video viral

La artista cumplió 35 años este sábado 10 de octubre y recibió un particular saludo de Niudance, un grupo de bailarines africanos que se hizo conocido en redes sociales. Lali reaccionó con un "me gusta" a la publicación, que despertó curiosidad por el origen de estos videos personalizados.
Lali Espósito recibió un saludo de cumpleaños de un grupo de bailarines africanos que rápidamente se viralizó en las redes sociales. La cantante y actriz argentina cumplió 35 años este sábado 10 de octubre y fue sorprendida con un video de Niudance, una agrupación conocida por realizar dedicatorias personalizadas que combinan música, baile y mensajes especiales.
El clip fue publicado en Instagram por la cuenta @niudance_com y muestra a más de una docena de jóvenes vestidos con atuendos tradicionales, frente a construcciones de paja. Los integrantes sostienen una fotografía impresa de la artista y un cartel con el mensaje: "Feliz cumpleaños Lali Espósito, we love you so much".
Durante la grabación, una voz va indicando las frases que los bailarines repiten en español e inglés, mientras interpretan la tradicional canción de cumpleaños. También incorporaron fragmentos de canciones de Lali, entre ellas "Mejor que vos", su colaboración con Miranda!.
La reacción de Lali al saludo viral
La publicación comenzó a circular entre los seguidores argentinos de la artista, quienes compartieron el video y dejaron numerosos comentarios. En una de las escenas, uno de los bailarines envía un beso a cámara mientras otro sostiene la fotografía de la cantante.
El saludo llegó hasta la propia Lali, quien reaccionó con un "me gusta" desde su cuenta de Instagram. Ese gesto despertó todavía más interés entre sus fanáticos y amplificó la repercusión del contenido.
Entre las reacciones también surgieron especulaciones sobre quién habría encargado la dedicatoria. Algunos usuarios mencionaron a Pedro Rosemblat, pareja de la cantante, aunque no existe una confirmación sobre su participación en el pedido.
Qué es Niudance y cómo funcionan sus saludos
Detrás del video se encuentra Niudance, una plataforma comercial que ofrece saludos personalizados protagonizados por grupos de bailarines africanos. El servicio permite contratar producciones para cumpleaños, graduaciones y otras celebraciones.
A través de su sitio web, los clientes pueden elegir una agrupación, enviar una fotografía, escribir un mensaje breve y seleccionar la música. Según la modalidad contratada, el material se entrega por correo electrónico en un plazo aproximado de 24 a 48 horas.
El costo de estos videos ronda los 50 dólares. La propuesta ganó popularidad en redes sociales y también fue utilizada para realizar dedicatorias a otras figuras conocidas, entre ellas Lionel Messi.
Lali celebró sus 35 años en Brasil
Mientras el video sumaba repercusiones, Lali Espósito se encontraba en Río de Janeiro, donde viajó para participar del Festival de Cine de Río y acompañar la presentación de "Glaxo", película dirigida por Benjamín Naishtat. En la producción cinematográfica, la artista interpreta a La Negra Miranda y comparte elenco con Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe.
Antes de su cumpleaños, Lali compartió su entusiasmo con sus seguidores a través de su canal de difusión: "Es mi cumple en un ratito 35!!! Que cosa eh! Estoy re feliz y agradecida a la vida! Gracias a ustedes por su cariño siempre!!!!".
Así, entre su participación en el festival y las muestras de afecto recibidas desde distintos lugares, la cantante celebró sus 35 años con un inesperado saludo que se convirtió en uno de los contenidos virales de la jornada.