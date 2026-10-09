Jairo reveló las tres canciones que le cantará al papa León XIV en Córdoba: "Me honra mucho"

Jairo se prepara para protagonizar un momento especial de su carrera: será uno de los artistas que participarán de la vigilia organizada por la visita del papa León XIV a Córdoba. El músico manifestó su emoción por la convocatoria y adelantó cuáles son las primeras canciones que eligió para la presentación.

“Estoy muy contento con esta convocatoria del Arzobispado de Córdoba. Me halaga muchísimo, me honra mucho”, aseguró el cantante, quien tendrá a su cargo un segmento musical durante la mañana, antes de la misa.

Según explicó, su actuación durará alrededor de media hora y el repertorio estará compuesto por entre seis y siete canciones. Aunque todavía debe definir la

selección completa, ya confirmó tres temas vinculados con la fe y la tradición cristiana.

Las tres canciones que Jairo prepara para cantarle al Papa

Una de las obras elegidas es el Ave María, de Franz Schubert, una composición que forma parte de su repertorio desde hace décadas.

“Yo canto el Ave María desde hace, qué sé yo, 45 años. Entonces esta es una buena oportunidad para cantarla en una ocasión extraordinaria”, explicó Jairo durante la entrevista.

Otra de las canciones será Carpintería José, que pone el foco en la figura de San José y relata la historia de la Sagrada Familia desde una perspectiva particular.

La tercera elección es Credo, perteneciente a la Misa Campesina Nicaragüense, con textos de Ernesto Cardenal y música de Carlos Mejía Godoy. El artista destacó la belleza de la composición y su diferencia con la Misa Criolla, ya que utiliza textos poéticos propios en lugar de reproducir las fórmulas litúrgicas tradicionales.

Con estas tres obras como punto de partida, Jairo todavía deberá completar el repertorio que interpretará durante la vigilia.

La sorpresa de Jairo por la convocatoria

El cantante también reconoció que nunca había imaginado que tendría la oportunidad de cantarle al Papa, pese a su extensa trayectoria y a su participación en acontecimientos multitudinarios.

“No, nunca lo pensé, la verdad es que no. No lo pensé ni siquiera en el momento en que me llamaron. Me sorprendió mucho”, contó.

Como antecedente, recordó sus actuaciones durante los actos de la campaña electoral de 1983, en el contexto del regreso de la democracia a la Argentina, cuando llegó a cantar ante multitudes.

Sin embargo, remarcó que la presentación en Córdoba tendrá un significado diferente por su dimensión espiritual.

“Esto es muy especial porque tiene el componente religioso, que es muy emotivo, muy emocional”, señaló.

Jairo compartirá la vigilia con Jorge Rojas

Jairo también mencionó la participación de Jorge Rojas, otro de los artistas convocados para la celebración. Según adelantó, ambos podrían interpretar el Himno Nacional Argentino para dar inicio a las actividades, antes de sus respectivas presentaciones.

El músico destacó además la expectativa que genera la visita de León XIV y la posibilidad de que la convocatoria reúna a fieles de distintas provincias y de países limítrofes.