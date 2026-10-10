Wanda Nara posó en ropa interior frente al espejo tras su divorcio de Mauro Icardi

Wanda Nara compartió en Instagram un video en el que posó frente al espejo de su baño con una prenda blanca corta y ropa interior negra. La publicación llegó después de conocerse su divorcio de Mauro Icardi y en medio de las grabaciones de MasterChef, el programa que conduce por Telefe.

El registro fue difundido entre sus 17 millones de seguidores y superó los 75.000 “Me gusta” en poco más de una hora. Entre las respuestas aparecieron mensajes que aludían tanto a las imágenes como a su separación.

“La reina de las divorciadas” y “Felicitaciones por tu divorcio, estás hermosa” fueron algunos de los comentarios. La Joaqui también interactuó con la publicación mediante emojis de caras enamoradas.

Las imágenes que compartió en sus redes

En una de las tomas, la empresaria aparece de espaldas, con el pelo rubio suelto. Sostiene el teléfono con una mano y acomoda su cabello con la otra, mientras su rostro queda fuera de la imagen.

En otro tramo, Wanda Nara se muestra de frente con el mismo conjunto. La funda del celular cubre parte de su cara y se distinguen un tatuaje en el brazo izquierdo y pulseras en ambas muñecas.

El jueves 8 de octubre, la conductora había asistido a un evento de una firma italiana de lujo en Buenos Aires, acompañada por Martín Migueles. Para esa salida eligió un vestido negro de encaje con transparencias, un blazer sobre los hombros y sandalias con estampado animal print.

La sentencia que puso fin al matrimonio

La aparición pública coincidió con la difusión del fallo del Tribunal de Milán que declaró disuelto el matrimonio de Wanda Nara e Icardi, celebrado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro. Según la información sobre la resolución, la jueza Anna Cattaneo firmó la sentencia en el proceso iniciado por el futbolista en noviembre de 2024.

El tribunal rechazó las solicitudes de 250.000 euros mensuales por manutención conyugal y de otros 100.000 euros como pensión compensatoria. De acuerdo con el fallo citado, se consideraron los ingresos y la autonomía laboral de la empresaria, además de la falta de acreditación de un sacrificio profesional que justificara la compensación.

Tampoco prosperó el pedido de Icardi para atribuirle la separación a su expareja: los jueces no encontraron pruebas de que la relación con L-Gante hubiera comenzado antes de la ruptura. Respecto de las versiones sobre un vínculo del futbolista con la China Suárez en 2021, determinaron que las publicaciones de espectáculos presentadas no tenían valor probatorio suficiente.