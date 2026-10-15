Julieta Prandi habló tras su separación de Emanuel Ortega: "Me siento avergonzada"

La actriz y conductora Julieta Prandi anunció hace algunos días su separación del cantante Emanuel Ortega, apenas un mes después de haber contraído matrimonio. La noticia había sido compartida por Prandi a través de sus redes sociales, donde explicó la situación.

La pareja había formalizado su relación el 15 de septiembre de este año, después de haber comenzado su historia de amor en 2020, en medio de la pandemia de Covid-19. La conexión inicial se dio a través de un mensaje de Instagram que Ortega le envió a Prandi tras ver una fotografía de ella en Cuba.

Ante esto, en LAM, programa de espectáculos, la modelo expresó que necesita recuperar su paz y que se siente avergonzada por todo lo ocurrido.

La separación abrió especulaciones alrededor de la pareja. En los últimos días circularon versiones sobre una posible infidelidad por parte de Ortega y también sobre conflictos previos que habrían desgastado el vínculo, como escenas de celos.

La actriz le señaló a la periodista Pilar Smith que por el momento no quiere dar declaraciones a la prensa y que se siente avergonzada. Smith afirmó que Prandi usó muchas veces la palabra "avergonzada" para referirse a su situación.

El mismo día que se hizo pública la separación, la pareja tenía planeado un viaje de luna de miel a Miami. Julieta Prandi habría decidido mantener los días previstos de licencia en su programa de radio y viajar sola.

Los dichos de él

Emanuel Ortega rompió el silencio tras confirmarse su separación de Julieta Prandi. En una breve charla con un cronista del programa SQP (América TV), el cantante respondió desde el interior de su domicilio sin mostrarse ante las cámaras y admitió el duro momento que atraviesa: “Como puedo, no estoy bien, pero ya va a pasar, son momentos. Es un momento triste y privado y espero que entiendan que quisiera conservarlo en ese ámbito”.