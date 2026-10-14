Quién es Josefina Lynch, la modelo vinculada a la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Josefina Lynch, de 26 años, quedó en el centro de las versiones sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. La modelo, cantante y expareja de Joaquín Levinton fue señalada por una periodista como la supuesta tercera en discordia. Los rumores no fueron confirmados por los protagonistas.
La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo luego de que trascendieran versiones que vincularon a Josefina Lynch, una modelo y cantante de 26 años, con la ruptura de la pareja. La joven fue señalada como una supuesta tercera en discordia, a partir de información difundida por la periodista Karina Iavícoli en el programa LAM.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Lynch trabaja como modelo para marcas internacionales, también se desempeña como actriz y cantante, y estudia Abogacía en la Universidad Católica Argentina (UCA). Además, tuvo una relación sentimental con el músico Joaquín Levinton, líder de Turf, cuando tenía 24 años.
Su nombre comenzó a circular en los medios de espectáculos después de que Iavícoli asegurara que Prandi habría encontrado mensajes de contenido íntimo entre la joven y Emanuel Ortega. Sin embargo, hasta el momento, no se conocieron confirmaciones públicas de los involucrados sobre esas versiones.
Los mensajes que habrían provocado la discusión
Durante su participación en LAM, Karina Iavícoli brindó detalles sobre la situación que, según sus fuentes, habría desencadenado la ruptura.
“Josefina Lynch es la expareja de Joaquín Levinton y es el detonante del divorcio de Prandi. Ella fue el viernes al estudio a grabar porque canta y canta muy bien. Julieta encuentra mensajes subidos de tono con esta mujer y lo encara”, relató la periodista.
De acuerdo con esa versión, Ortega habría explicado que mantenía un vínculo laboral con Lynch, relacionado con la actividad musical de ambos. “El viernes estalla el escándalo y ella le dice: ‘¿Por qué me hacés esto si te dije que me molesta?’. Y él le dijo que era trabajo”, sostuvo Iavícoli al reconstruir la supuesta discusión.
Los encuentros en el estudio de grabación
La panelista también aseguró que Lynch habría compartido fotografías desde el estudio de grabación del músico y que posteriormente las eliminó de sus redes sociales.
“Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir”, afirmó Iavícoli.
Además, indicó que los encuentros entre la modelo y Ortega habrían continuado durante el fin de semana, pese a la discusión que, según su relato, había mantenido el cantante con Prandi.
“A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, expresó la periodista.
La reacción de Josefina Lynch
En medio de las repercusiones, Josefina Lynch no realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones sobre su presunta participación en la separación.
Sin embargo, durante la noche compartió una fotografía en sus redes sociales en la que apareció recostada en un sillón y realizó un gesto obsceno hacia la cámara. La publicación fue interpretada como una posible respuesta a los rumores, aunque la modelo no explicó su significado.
Por el momento, las afirmaciones sobre un supuesto vínculo sentimental entre Lynch y Ortega permanecen en el terreno de las versiones periodísticas, sin confirmación de sus protagonistas.