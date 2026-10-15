Axel regresa a Paraná con su “Así Vivir Tour” en el Teatro 3 de Febrero

Axel regresa a Paraná con su “Así Vivir Tour” y se presentará este viernes 16 de octubre en el Teatro 3 de Febrero. El artista vuelve a encontrarse con el público entrerriano con un espectáculo que combina sus canciones históricas con el material de su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para fines de noviembre o principios de diciembre.

“Estoy muy feliz, una ciudad a la que he venido bastante. Este Teatro 3 de Febrero, que hacemos mañana, me trae muchos recuerdos”, expresó Axel al recordar su primera presentación en el emblemático escenario paranaense, que ubicó entre 2005 y 2006.

Axel recordó su primera visita a Paraná

El cantante rememoró una anécdota de aquella primera llegada a la ciudad, cuando debió colaborar con sus músicos para descargar los equipos antes del concierto.

“Llegamos con lluvia, me acuerdo, y entre todos los músicos fuimos bajando los equipos. Yo me llevaba el redoblante de la batería en la cabeza. No me olvido más”, contó.

A dos décadas de aquella experiencia, Axel destacó el vínculo que construyó con Paraná a lo largo de su carrera. Recordó sus presentaciones en la ciudad y su participación en la Fiesta Nacional del Mate, además de las noches en las que compartió su música con grandes multitudes.

“Tengo siempre en mi corazón esas ciudades de las que recibí tanto cariño como acá desde el inicio”, afirmó.

También explicó por qué Paraná volvió a formar parte de su recorrido por el país. “Cuando armamos la gira por Argentina y decidimos recorrer las provincias, dijimos: ‘Dale, vamos a hacer Paraná’, porque de verdad hay un cariño muy lindo con ustedes”, señaló.

Un espectáculo con sus clásicos y canciones nuevas

El “Así Vivir Tour” propone un recorrido por distintas etapas de la trayectoria de Axel, con las canciones que marcaron su carrera y los temas de su nuevo material discográfico.

El músico explicó que busca mantener en sus presentaciones aquellas canciones que el público espera escuchar. “Soy de esos artistas que hacen todas sus canciones siempre porque quiero hacer lo que el público quiere oír. Sé que la gente viene por esa historia que nos une”, sostuvo.

“Así que no falta ninguna. Y, por supuesto, también lo nuevo”, agregó sobre el repertorio del espectáculo.

El artista adelantó que esta gira tendrá una duración acotada, con entre 20 y 25 conciertos, ya que su objetivo es cerrar esta etapa para concentrarse en el lanzamiento del próximo álbum.

“Va a ser un tour breve de 20 o 25 conciertos y cerramos rápidamente porque ya aspiramos a fines de noviembre o principios de diciembre sacar el nuevo disco”, indicó.

Axel también aclaró que el espectáculo será diferente al que presentó el año pasado, cuando celebró sus 25 años de carrera musical. “Lo que van a ver mañana es un tour completamente diferente al del año pasado, porque es otro marco de gira. El año pasado estábamos celebrando los 25 años de música y ahora es el disco”, explicó.

Una gira con presentaciones en todo el país

La llegada a Paraná forma parte de una intensa agenda de conciertos que llevó al cantante por distintos puntos de Argentina y otros países. Según detalló, durante los últimos 40 días realizó alrededor de 15 presentaciones o más, entre ellas cuatro shows en Colombia.

El recorrido también incluyó ciudades como Junín, San Juan, Mendoza, San Luis, Jujuy, Salta, Tucumán, Mar del Plata y Villa Gesell.

Después de su presentación en Paraná, el artista continuará la gira el sábado en Santa Fe y el domingo en Corrientes

Axel invitó a celebrar el Día de la Madre con música

En la previa del Día de la Madre, que se celebra el domingo 18 de octubre, Axel invitó al público a compartir el concierto en familia y a aprovechar la ocasión para regalar una entrada.

“Mañana vamos a dar todo para que sea un concierto inolvidable, un concierto para toda la familia”, aseguró.

Además, propuso convertir el espectáculo en una oportunidad para homenajear a las madres. “Regalen a su madre la entrada para que vengan con sus madres, con sus futuras madres también, con quien sea”, expresó.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de sus seguidores y destacó el afecto que recibe cada vez que regresa a la capital entrerriana. La cita será este viernes 16 de octubre en el Teatro 3 de Febrero, con un repertorio que combinará clásicos, nuevas canciones y recuerdos de una relación con Paraná que lleva cerca de 20 años.