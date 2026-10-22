El Círculo Tech promueve la vinculación de personas mayores con las nuevas tecnologías

Es un espacio impulsado por la Municipalidad de Paraná para acompañar a personas mayores de 45 años en el uso cotidiano de la tecnología, como celulares y computadoras. La propuesta se desarrolla dos veces por semana, por grupos, en el Distrito del Conocimiento (calles Ambrosetti y Raúl Solanas).
La propuesta se desarrolla en dos grupos de entre 20 y 25 personas (lunes y viernes) donde abordan distintas metodologías de trabajo con dispositivos tecnológicos, como celulares o computadoras, trabajan en los procesos de escritura, en la dinámica de las redes sociales y en el uso de plataformas que utilizan en la vida cotidiana.
“Los adultos mayores vienen con algún uso de dispositivos y lo que hacemos es ayudar y acompañar en el desarrollo de sus habilidades digitales, generar más confianza a la hora de utilizarlos y también atender sus inquietudes”, destacó la coordinadora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay.
“Es importante ofrecer este tipo de actividades para que ellos puedan mantenerse activos, socialicen, se encuentren con otros y puedan realizar otra actividad”, sostuvo luego.
Zulma Troncozo, participante del Círculo Tech, proveniente del barrio San Agustín, valoró la propuesta: “Me interesan mucho las cosas que el municipio genera para que los adultos mayores nos mantengamos activos, no solamente físicamente, sino también esto que es fundamental”.
Pocay, para finalizar, expresó: “La intención es trabajar de manera personalizada con cada persona, acompañarlos en todo este proceso porque también hay un tiempo de escucha, hay un tiempo de diálogo en el trabajo con ellos”, remarcó.