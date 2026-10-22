Reconocido arquitecto y urbanista español recorrerá distintas localidades entrerrianas

El urbanista español Josep María Llop visitará la provincia para avanzar en planificación territorial y desarrollo urbano. La recorrida será del 27 de octubre al 2 de noviembre.
El arquitecto y urbanista español Josep María Llop Torné, director de la Cátedra Unesco de Ciudades Intermedias, Urbanización y Desarrollo, realizará una visita institucional a Entre Ríos entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre para participar de jornadas de planificación territorial y desarrollo urbano.
Las actividades, coordinadas por la Secretaría de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios junto a la Fundación En Obras, están orientadas a fortalecer las capacidades técnicas de los municipios y consolidar proyectos estratégicos a mediano y largo plazo. Durante su recorrido por la provincia, el especialista liderará talleres de trabajo vinculados al esquema del Sistema de Ciudades Entrerrianas y a la implementación de Planes Base en diversos departamentos, con el propósito de integrar el perfil productivo, la sostenibilidad ambiental y la mejora en la calidad de vida urbana.
Al respecto, la secretaria de Planificación e Inversión Pública, Leyre Uriona, resaltó el impacto de la actividad para las gestiones locales. "La presencia de Josep María Llop en Entre Ríos representa una gran oportunidad para consolidar un modelo de desarrollo territorial con bases técnicas sólidas e identidad propia. Estamos visitando a nuestros municipios gestionando herramientas concretas para planificar su crecimiento a mediano y largo plazo. Nuestro compromiso desde la provincia es acompañar a los gobiernos locales en la definición de proyectos estratégicos que integren la producción, el cuidado ambiental y una mejor calidad de vida para cada entrerriano", sostuvo la funcionaria provincial.
La agenda oficial comenzará el miércoles 28 de octubre en la ciudad de Nogoyá con la realización del cuarto taller del Sistema de Ciudades Entrerrianas, donde referentes de 11 localidades trabajarán en la identificación y delimitación de obras articuladas entre los municipios y el gobierno provincial. Posteriormente, el jueves 29 en Gualeguay se llevará a cabo el tercer taller participativo del Plan Base para exponer los avances de la estrategia urbana y priorizar proyectos a 10 años junto a instituciones locales.
Asimismo, el viernes 30 de octubre en Paraná, Llop Torné estará al frente de la coordinación técnica del taller de síntesis de la capacitación sobre desarrollo local y Agenda 2030, organizada por el Instituto de Formación Legislativa de la Cámara de Senadores. La gira concluirá el lunes 2 de noviembre con una jornada orientada al diseño de un plan de gestión territorial para los municipios del sur entrerriano.