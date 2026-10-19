El mantenimiento de los espacios peatonales es una responsabilidad compartida

La Municipalidad de Paraná impulsa un fuerte trabajo de recomposición de veredas y senderos por toda la ciudad. En ese sentido, también hay normativas que establecen las responsabilidades de cada vecino para mantener en condiciones los frentes de las propiedades.
Por un lado, el Municipio lleva adelante un plan de recuperación y puesta en valor de veredas y espacios de circulación peatonal en distintos puntos de la ciudad. Por otro, las normativas municipales establecen el deber de los propietarios y responsables de los inmuebles de mantener en condiciones las veredas correspondientes a sus frentes.
La recuperación de veredas, senderos y paseos forma parte de una política orientada a construir una Paraná más caminable y accesible. Estas medidas permiten circular a pie con mayor seguridad y mejoran la vida cotidiana.
En la ciudad rigen distintas normativas vinculadas con la construcción y conservación de veredas. La Ordenanza N° 5457 (reglamentación de la construcción y reconstrucción de cercas y aceras) que establece en el Art. 2° que los propietarios y/o responsables de los inmuebles están obligados a reparar las veredas que no se encuentren en condiciones.
En tanto el Nuevo Código de Edificación (Ordenanza Nº 9888) insta la construcción y conservación de veredas en la zona comprendida en Planta Urbana y Suburbana teniendo en cuenta que deben ejecutarse con materiales que aporten estabilidad, durabilidad y rigidez. Asimismo, dichos materiales deben ser antideslizantes, resistentes e inalterables al contacto con el agua.
En este marco, el área de Control Urbano municipal realiza periódicamente recorridos por la ciudad para detectar o atender los reclamos de veredas en mal estado. En ese sentido se han realizado 190 intimaciones para la reparación de veredas y el 70% de los casos ya fue regularizado, a partir de las notificaciones y el seguimiento de las situaciones detectadas.
El objetivo es contribuir al mantenimiento de espacios peatonales seguros y accesibles para quienes transitan diariamente por la ciudad.
Importancia de las veredas en buen estado
Poder transitar a pie, con un coche de bebé o en sillas de ruedas por veredas y senderos exigen un buen estado de conservación del suelo. La reducción de obstáculos en la vía pública facilitará el desplazamiento para toda la comunidad.
Por eso es necesario apelar a la conciencia ciudadana de cuidar las veredas y frentes de sus viviendas. En caso de ser necesario remendar sectores dañados, retirar elementos que puedan entorpecer el paso, reducir malezas.
En caso de desechar grandes volúmenes de residuos o materiales en desuso notificar previamente al Sistema de Atención al Vecino (SAV) 147.