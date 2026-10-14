Paraná consolida los Ecopuntos como espacios para la separación de residuos

Mediante la instalación de Ecopuntos en espacios públicos, la Municipalidad avanza en la promoción de hábitos de separación de residuos reciclables y en la reducción de desechos en la ciudad.
Con la instalación de estas estructuras, que cuentan con compartimentos para papel/cartón, plásticos y vidrios/latas, el Municipio busca consolidar un tratamiento más eficiente y sostenible de los desechos urbanos.
“Los Ecopuntos son dispositivos que hemos instalado en espacios públicos de la ciudad con la finalidad de realizar la separación en origen. Cada uno cuenta con tres módulos de separación: para cartón-papel, plástico y vidrios-latas. Es una de las políticas de sostenibilidad ambiental destinadas al cuidado y la preservación de la ciudad”, destacó el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz; a lo que luego agregó que “esta línea de acción está abocada a los residuos, como también lo son el programa Ecovecinales, el Punto Verde Móvil, Ecoinsulinas o Ecoaliados, este último trabajado en conjunto con escuelas e instituciones intermedias”.
Actualmente, los Ecopuntos se encuentran distribuidos en Plaza Mujeres Entrerrianas, Balneario Thompson, Paseo Parque Botánico, Miradores de Bajada Grande y Parque Lineal Sur, a los que próximamente se sumará un nuevo módulo en el Paseo Cultural de calle Racedo. Semanalmente se realizan varias recorridas por estos lugares según el volumen depositado, para luego trasladar el material a la planta de tratamiento Manuel Belgrano.
“Es muy importante que los vecinos que vienen a disfrutar de las plazas o quienes residen en la zona se acerquen con sus reciclables. Este tipo de Puntos tiene el propósito de generar educación ambiental, indispensable para colaborar con la limpieza de la ciudad y el cuidado del entorno”, señaló Pérez Viecenz.
Por su parte, Isabel Oleinizak, presidenta de la vecinal Lagos del Sur, sostuvo: “Es fundamental que la comunidad colabore con la separación de residuos, una medida que ya venimos implementando con muy buenos resultados. Además, ayuda a cuidar el ambiente y evita que los desechos terminen enterrados”.
Asimismo, Carlos Rodas, integrante de la Comisión Vecinal Rondeau, manifestó: “Invitamos a que la gente se sume a separar en origen. Como vecinos, tenemos que acompañar al Municipio con estas campañas, no solo para mejorar Paraná, sino también para ser un ejemplo para otras comunidades”.
Por último, la integrante de la Vecinal San Martín, Alejandra Bahler, reconoció: “Separar en origen tiene una enorme trascendencia; es un tema del que se habla hace mucho y hay que empezar a implementarlo fuertemente. Hay que comenzar por la educación, no solo de los chicos —que se comprometen un montón—, sino también de los adultos. Por eso es vital la participación de las vecinales para convocar a todos a colaborar con una causa que nos beneficia a todos”.