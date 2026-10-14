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Por el Día de la Madre, UniPase suma descuentos especiales en comercios de la ciudad

Del 13 al 16 de octubre, estudiantes universitarios podrán acceder a promociones especiales en comercios adheridos al programa UniPase. La iniciativa de la Municipalidad de Paraná busca acompañar la economía de los estudiantes, promover el consumo y fortalecer la actividad comercial local.

14 de Octubre de 2026

Del 13 al 16 de octubre, estudiantes universitarios podrán acceder a promociones especiales en comercios adheridos al programa UniPase. La iniciativa de la Municipalidad de Paraná busca acompañar la economía de los estudiantes, promover el consumo y fortalecer la actividad comercial local.

La propuesta forma parte “tanto del trabajo de la Mesa Interuniversitaria de Marca Paraná como de las políticas municipales que consolidan a Paraná como ciudad universitaria, mediante la articulación con el sector privado y la generación de oportunidades que contribuyan a la economía de los estudiantes y al desarrollo del comercio local”, indicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

En ese sentido, señaló que “desde el Estado facilitador que propone la gestión de la intendenta Rosario Romero se busca tanto acompañar a quienes estudian en Paraná como generar nuevas oportunidades de venta para los establecimientos adheridos a la tarjeta UniPase, especialmente en fechas comerciales significativas como el Día de la Madre”.

Asimismo, el funcionario valoró “el trabajo conjunto con el sector privado para sostener y ampliar una red de beneficios que contribuya a dinamizar la economía local, no solo a partir de la tarjeta UniPase, sino también con otras iniciativas conjuntas, como los Miércoles de Descuentos en Peatonal San Martín”.

 

Los descuentos disponibles

Durante los cuatro días, los estudiantes podrán acceder a promociones en locales de indumentaria, accesorios, perfumería, óptica, panadería, alimentos, artículos para el hogar y jardinería.

Entre los comercios adheridos se encuentran Alsur Casa & Jardín, con un 15 % de descuento en artículos de jardinería; Eco Diseño Paraná, con un 15 % en combos de sillones y mesa; Tienda El Mago, con un 15 % en sus productos; y Tequila, con un 20 % de descuento en toda la tienda.

También participan ByM, con un 25 % de descuento; Maravilloso Mundo, con un 20 % en marroquinería y regalería; y Óptica Schellhas, que ofrece una bonificación de $50.000 en lentes de sol Mariana Arias.

En el rubro de perfumería y cuidado personal, Farmacias Cura Álvarez Paraná y Farmacia Magna ofrecen un 20 % de descuento en perfumería y accesorios, mientras que Poppi Aromas se suma con una promoción del 20 %.

La propuesta también incluye a Don Juancito, con un 15 % de descuento en frutas, y Tres Sabores Panadería, que ofrece un 15 % de descuento para pagos en efectivo y un 10 % mediante transferencia o código QR.

Las promociones están sujetas a las condiciones de pago establecidas por cada comercio y, en determinados casos, no son acumulables con otros beneficios.

 

Cómo acceder a los beneficios

Para utilizar los descuentos, los estudiantes deben ingresar a la aplicación o al portal Mi Paraná y acceder a la sección Estudiantes, dentro del apartado Mis beneficios. Allí podrán consultar las promociones disponibles y acceder a las herramientas del programa UniPase.

El listado de comercios adheridos, sus direcciones y las condiciones de cada descuento se encuentran disponibles en el sitio oficial: marcaciudad.parana.gob.ar/parana-ciudad-universitaria.

unipase por el dia de la madre
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