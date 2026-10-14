La identidad paranaense se lució en la quinta edición de Diseña Paraná

La quinta edición de la feria reunió a 82 emprendimientos en Sala Mayo durante el fin de semana largo. La propuesta tuvo una gran convocatoria y resultados positivos en ventas, con creaciones inspiradas en la naturaleza y la identidad paranaense.
La propuesta reunió productos originales inspirados en la naturaleza y en las flores características de la región. La calidad y diversidad de las creaciones atrajeron a vecinos de Paraná, turistas y excursionistas, quienes recorrieron los distintos espacios de exhibición y acompañaron el trabajo de los emprendedores.
"Los visitantes quedaron sorprendidos por la calidad de los productos, lo que también repercutió positivamente en las ventas. Por eso el balance que hacemos es muy positivo. Esta iniciativa está en sintonía con la decisión política de la intendenta Rosario Romero de acompañar al emprendedurismo a través de distintos programas y, en este caso, valorando la importancia que tiene el diseño en nuestra ciudad como un sector económico muy pujante que genera empleo, identidad local y posicionamiento turístico", destacó la coordinadora de la Subsecretaría de Producción, Nair Santana.
"Estamos contentos porque la ciudad de Paraná acompañó multitudinariamente la feria y los emprendedores están muy satisfechos por haber podido mostrar sus productos, en los que trabajaron durante el año bajo la consigna 'Pulsión Floral', superándose año tras año. La evaluación es altamente positiva; la calidad y diversidad de productos fueron muy ponderadas por el público y cada emprendedor logró vender", remarcó la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt.
"Algo muy importante en esta feria es que por primera vez en muchos años vemos productos que se desarrollan con identidad local, que tienen elementos particulares, diseños singulares y hablan de nuestra ciudad. Esto es algo que no existía hace 10 años. En esta quinta edición de la Diseña Paraná vemos realmente un salto de calidad y una evolución muy importante", acotó Waigandt.
Emprendimientos seleccionados
En esta edición fueron seleccionados 82 emprendimientos entre los más de 300 que participaron durante el año en las distintas capacitaciones. El proceso de formación y el trabajo en torno a una temática común permitieron desarrollar nuevas ideas y fortalecer las propuestas que llegaron a la feria.
Entre las participantes estuvo Daiana Macu, de Mazu Diseño Sustentable, quien destacó el valor de compartir sus creaciones con el público: “Cada edición es una experiencia linda porque la gente se va contenta. Nuestro objetivo principal es mostrar lo que hacemos, más allá de la venta”.
Clorinda Mateos, de Santa Clorinda, participó por quinta vez y resaltó el crecimiento de Diseña Paraná, especialmente a partir de las capacitaciones y el recorrido compartido entre emprendedores. Su propuesta se especializa en piezas de cerámica pintadas a mano. “Poner un tema en común nos ayuda mucho”, valoró.
Por su parte, Florencia Caíno, de Popicrea, destacó la oportunidad de exhibir sus trabajos. Su emprendimiento se dedica al diseño y la ilustración de accesorios con temática paranaense. “Ha habido comentarios muy lindos valorando el arte de cada propuesta. Estoy satisfecha con la oportunidad que brinda el Municipio porque nos sirve de vidriera para mostrar nuestro trabajo”, señaló.
Una vidriera para la creatividad local
La feria también contó con la participación de nuevos expositores, como Claudio Werner, de Asiain Objetos, un emprendimiento que traslada obras de Carlos Asiain a objetos de uso cotidiano.
“Es un honor estar por primera vez en Diseña Paraná. Ha pasado mucha gente que demuestra interés en lo que hacemos y varios han comprado. Fue de mucha preparación, trabajando en nuevos diseños e imaginando nuevos soportes”, contó.
Las experiencias de los participantes reflejaron la importancia de contar con espacios para exhibir y comercializar sus producciones, además de generar vínculos con el público y dar a conocer nuevas propuestas.
Con una convocatoria destacada y ventas satisfactorias, Diseña Paraná cerró su quinta edición reafirmando su apuesta por el desarrollo del sector creativo. La feria se consolida como una vidriera para los emprendimientos de la ciudad y una plataforma para impulsar productos que combinan diseño, innovación e identidad paranaense.