InterRedes: un encuentro que puso en valor el trabajo comunitario y la participación ciudadana

La jornada en Sala Mayo reunió a organizaciones comunitarias, instituciones educativas, universidades y representantes del Municipio. Actualmente funcionan diez redes territoriales y se avanza en la conformación de una nueva en la zona sur-centro de la ciudad.
El encuentro InterRedes 2026 “afianza el trabajo que viene desarrollando el Municipio, a partir de una decisión de nuestra intendenta Rosario Romero”, expresó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, quien remarcó “la necesidad de garantizar una participación amplia y representativa de las instituciones y de las distintas generaciones”.
La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, destacó que el trabajo de las distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil “tiene una potencia y una fuerza que hacen que podamos unificar miradas sobre una misma problemática y que las posibilidades de abordarla sean más ricas”, sostuvo.
La concejal Luisina Minni aludió al rol del Estado: “Entendemos que el Estado solo muchas veces no llega y necesita articularse con las redes comunitarias que vienen trabajando desde hace mucho tiempo en distintos temas”. La edil señaló que las organizaciones territoriales “no solo aportan diagnósticos y conocimientos sobre sus comunidades, sino que también impulsan iniciativas que luego se transforman en políticas públicas”.
La Universidad pública y su compromiso con los territorios
La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), Aixa Boeykens, comentó que “las universidades forman, hacen investigación y extensión, y parte de ese conocimiento que construimos se comparte en los distintos territorios, junto con las comunidades, las redes y la Municipalidad de Paraná”.
En la misma línea, la secretaria de Extensión de la Facultad de Trabajo Social, Nadia Ahumada, sostuvo que el “objetivo de las redes, del trabajo en comunidad y de la reconstrucción del lazo social es poder tener una vida digna. Desde ese lugar, la Universidad pública acompaña y también es parte de estos procesos”, manifestó.
Las redes, protagonistas de las realidades barriales
Natalia Arioli, integrante de la Red Creer de la zona suroeste y representante del Centro de Día Virgen de la Esperanza, compartió la experiencia de las instituciones que trabajan cotidianamente en los barrios. Explicó que las redes reúnen a comisiones vecinales, escuelas, centros de salud, organismos de protección de derechos, jardines maternales, centros de día, merenderos y vecinos que construyen respuestas colectivas a las problemáticas de sus comunidades.
Herramientas para acompañar
El coordinador de Estrategias Participativas y Fortalecimiento Territorial, Neri Ribero, recordó que la primera red territorial de Paraná comenzó a funcionar en 2009 y que, desde la creación de la coordinación municipal específica en 2019, se sostiene un acompañamiento institucional a estos espacios.
Finalmente, destacó que el vínculo entre el Municipio y las organizaciones comunitarias se construye mediante la presencia sostenida, el diálogo y el compromiso compartido: “Hemos construido una relación de confianza y se ha afianzado ese vínculo. Nos ha costado tiempo y compromiso, pero desde 2019 venimos construyendo esa relación y hoy sostenemos un trabajo mancomunado día a día”.