Presupuesto 2027: Boleas explicó las proyecciones de deuda, salarios, viviendas y fondos municipales

Fabián Boleas presentó el Presupuesto 2027 de Entre Ríos en Diputados

El ministro de Economía de Entre Ríos, Fabián Boleas, presentó ante la Cámara de Diputados los principales lineamientos del Presupuesto 2027 y respondió consultas sobre salarios, deuda pública, viviendas, distribución de fondos municipales y contrataciones del Estado. La exposición se realizó este miércoles, durante la primera reunión de la Comisión de Presupuesto destinada al tratamiento del proyecto enviado por el gobernador Rogelio Frigerio.

Durante el encuentro, legisladores de distintos bloques plantearon interrogantes sobre las previsiones económicas del Ejecutivo y algunas modificaciones normativas incorporadas a la iniciativa.

Boleas explicó que la Provincia debe elaborar sus proyecciones presupuestarias tomando como referencia las variables macroeconómicas establecidas por el Gobierno nacional. También reconoció que la situación financiera obliga a mantener cautela respecto de los compromisos de gasto.

Las proyecciones económicas del Presupuesto 2027

El proyecto provincial contempla, según publicó APF, las pautas macroeconómicas previstas por la Nación para el próximo año.

Entre las principales variables utilizadas para elaborar el presupuesto figuran:

Crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI): 4%.

Inflación anual estimada: 18%.

Tipo de cambio proyectado para diciembre de 2027: $1.847,60 por dólar.

Estas estimaciones constituyen la base sobre la cual se calculan los recursos y gastos provinciales.

Durante su exposición, Boleas señaló que el cumplimiento de esas proyecciones será determinante para la ejecución presupuestaria y las decisiones financieras que adopte el Gobierno.

Qué dijo Boleas sobre los aumentos salariales

Uno de los principales cuestionamientos de los legisladores estuvo relacionado con la ausencia de una pauta salarial específica dentro del proyecto.

Consultado sobre este punto, el ministro confirmó que el Presupuesto 2027 no establece un porcentaje de aumento para los empleados públicos provinciales.

Boleas explicó que el presupuesto constituye una estimación de recursos y gastos, por lo que el Ejecutivo no incorporó compromisos salariales concretos.

“Teniendo en cuenta las pautas macroeconómicas que establece la Nación, no asumimos compromisos que no podemos cumplir porque la estrechez de las finanzas así lo requiere”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno buscará preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

“Lo que sí puedo decir es que hay un objetivo para que el salario no pierda capacidad. En función del cumplimiento de las estimaciones, vamos a ir planteando incrementos a los diferentes sectores a través de las paritarias”, afirmó.

De esta manera, las futuras actualizaciones salariales quedarán sujetas a las negociaciones paritarias y a la evolución de los recursos provinciales.

Cómo evolucionará la deuda de Entre Ríos

Otro de los temas debatidos fue la evolución del endeudamiento provincial y su relación con las autorizaciones para tomar nuevos créditos.

Los legisladores plantearon interrogantes sobre la reducción del stock de deuda proyectada y las sucesivas operaciones de financiamiento aprobadas o solicitadas ante la Legislatura.

En respuesta, Boleas detalló que la deuda pasó de US$ 1.062 millones en 2019 a US$ 826 millones en 2025, y se proyecta que descienda a US$ 665 millones en 2026, para luego subir a US$ 720 millones en 2027.

Según las cifras expuestas, la deuda provincial aumentaría US$55 millones entre 2026 y 2027, aunque permanecería por debajo de los niveles registrados en 2019 y 2025.

Boleas vinculó ese incremento con el programa financiero previsto para el próximo año, que contempla un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a obras públicas.

Durante la reunión también se explicó que uno de los gráficos utilizados para analizar el endeudamiento relaciona el stock de deuda con los recursos corrientes provinciales.

Viviendas: menos fondos para obras tradicionales y nuevos créditos hipotecarios

La situación del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) también generó consultas durante el encuentro.

Los legisladores señalaron que los recursos previstos para la operatoria tradicional de construcción de viviendas presentan una disminución respecto del presupuesto anterior.

En concreto, los fondos pasarían de $4.763 millones en 2026 a $2.800 millones en 2027, lo que representa una reducción aproximada del 41,2%.

Ante ese planteo, Boleas explicó que el organismo provincial está modificando su modalidad de intervención en materia habitacional.

Según detalló, el IAPV incorporará un programa de créditos hipotecarios con subsidio de tasas, como alternativa para facilitar el acceso a la vivienda.

La iniciativa contempla inicialmente un volumen de financiamiento de $20.000 millones, que se distribuiría por etapas y mediante cupos.

El ministro presentó este esquema como parte de una transformación de las herramientas de financiamiento habitacional de la Provincia.

Coparticipación municipal: aumento del 31,7% y dudas sobre aportes discrecionales

La distribución de recursos entre los municipios fue otro de los puntos centrales del debate.

Durante la reunión, un legislador señaló que la coparticipación total prevista para 2027 aumenta un 31,7% y solicitó precisiones sobre la diferencia entre las transferencias automáticas y los aportes discrecionales.

Boleas explicó que los fondos correspondientes a la coparticipación automática están detallados por municipio en los anexos del proyecto.

Sin embargo, reconoció que los aportes discrecionales no se encuentran cuantificados ni desagregados por localidad.

“Todo va a depender de la programación financiera y económica que vaya sucediendo en función del cumplimiento y la evolución de los recursos y los gastos de la Provincia”, señaló.

De esta manera, el Ejecutivo dejó supeditada la distribución de esos aportes a la disponibilidad financiera durante el ejercicio presupuestario.

La discusión por los cambios en la Ley de Contrataciones

La inclusión de modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado dentro del Presupuesto 2027 también fue cuestionada durante la reunión.

La diputada Laura Stratta manifestó su desacuerdo con que una reforma de esas características se incorpore al proyecto presupuestario.

“Más allá de que en la Legislatura se han hecho modificaciones parciales, no creemos oportuno hacerlo en este proyecto”, sostuvo.

Boleas defendió la propuesta y explicó que el objetivo es habilitar una modalidad de compras a través de Naciones Unidas.

“El presupuesto está vinculado directamente a la posibilidad de poder utilizar la herramienta de comprar a menor precio a través de Naciones Unidas, nada más y nada menos”, respondió.

El ministro precisó que la modificación apunta a permitir el pago de anticipos, una condición requerida para utilizar ese mecanismo de contratación.

“Lo que se cambia es la eliminación de hacer un anticipo, requisito que pide dicha entidad”, expresó durante el intercambio.

Según su explicación, la reforma busca facilitar el acceso a un sistema de compras que el Ejecutivo considera conveniente para obtener mejores precios.