Comenzó a debatirse en comisiones el Presupuesto 2027

REDACCIÓN ELONCE
El Presupuesto 2027 de Entre Ríos comenzó a analizarse en la Cámara de Diputados. El legislador Bruno Sarubi explicó a Elonce que educación, seguridad y obra pública tendrán prioridad. También se refirió a las paritarias, el endeudamiento y los próximos pasos del proyecto.
El Presupuesto 2027 de Entre Ríos comenzó este miércoles su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados, luego de haber sido presentado por el gobernador Rogelio Frigerio el pasado 15 de octubre. La iniciativa, que contempla recursos y gastos por más de 8,5 billones de pesos, tomó estado parlamentario y fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado Bruno Sarubi, quien brindó detalles a Elonce sobre las principales previsiones económicas y las áreas que tendrán prioridad durante el próximo año.
En diálogo con el programa GPS, el legislador explicó la importancia del proyecto para la administración provincial. “Hoy tomó estado parlamentario el Presupuesto 2027, una ley sumamente importante, llamada la ley de leyes”, expresó.
En ese sentido, destacó que el presupuesto constituye una herramienta fundamental para establecer los objetivos de la gestión provincial. “A través de esta ley podemos saber cuál es el rumbo que va a tener la gestión de este gobierno en 2027”, manifestó.
Educación, seguridad y obra pública, las prioridades del Presupuesto 2027
Sarubi informó que durante la primera reunión de comisión participó el ministro Fabián Boleas, acompañado por integrantes de su equipo técnico. Los funcionarios expusieron las pautas macroeconómicas utilizadas para elaborar el proyecto y explicaron las estimaciones de ingresos y gastos previstas para el próximo ejercicio.
El diputado señaló que las proyecciones provinciales se elaboraron a partir de los parámetros establecidos en el presupuesto nacional. Entre esas variables se encuentra la inflación estimada para 2027, que, según indicó, fue fijada en un 18%.
Respecto de las prioridades de inversión, Sarubi sostuvo: “Cuando uno lee el Presupuesto puede ver cuáles son las áreas a las que este gobierno les va a dar prioridad en el gasto”. A continuación, identificó a la educación, la seguridad y la obra pública como los sectores que concentrarán los principales incrementos de partidas.
Qué contempla el presupuesto sobre los aumentos salariales
Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la situación de los trabajadores estatales y la posibilidad de que el presupuesto contemple futuros incrementos salariales. Sobre este punto, Sarubi aclaró que las negociaciones paritarias están previstas dentro de las estimaciones generales, aunque no se estableció anticipadamente un porcentaje de aumento.
“No está especificado cuál va a ser la paritaria del año que viene porque eso va variando en cada negociación”, explicó el legislador.
Asimismo, recordó que la pauta inflacionaria utilizada para elaborar las proyecciones provinciales fue del 18%. Sin embargo, esa estimación no representa necesariamente el porcentaje de incremento que recibirán los empleados públicos, dado que las actualizaciones salariales dependerán de las negociaciones correspondientes.
Obras públicas y posibilidades de financiamiento
En relación con las inversiones en infraestructura, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda señaló que el proyecto contempla tanto la continuidad de obras que ya se encuentran encaminadas como la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos.
Sobre el crecimiento de las asignaciones presupuestarias, afirmó: “Han aumentado las partidas prioritarias un 3-4%. Eso habla a las claras de que las políticas públicas de este gobierno están enfocadas en educación, obra pública y seguridad”.
También fue consultado acerca de la posibilidad de recurrir a créditos internacionales para financiar inversiones. En ese sentido, explicó que la Legislatura puede autorizar al Poder Ejecutivo a contraer deuda, generalmente mediante límites previamente establecidos.
“Después, el Poder Ejecutivo sale al mercado de capitales o a organismos internacionales como el BID, presentando algún proyecto para conseguir financiamiento”, detalló Sarubi.
Cómo continuará el debate en la Legislatura
El tratamiento del Presupuesto 2027 continuará durante las próximas semanas con nuevas reuniones de comisión, en las que se prevé convocar a funcionarios de diferentes áreas del Gobierno provincial para analizar las partidas correspondientes a cada organismo.
Sarubi anticipó que la próxima reunión podría realizarse el miércoles de la semana siguiente, con la participación de autoridades vinculadas a la infraestructura. “En una de las comisiones va a venir el ministro de Obras Públicas, seguramente el director de Vialidad, los presidentes del IAPV y diferentes organismos relacionados con la obra pública”, señaló.
Además, adelantó que se prevé recibir a la ministra de Desarrollo Humano junto con integrantes de su equipo durante otra reunión, posiblemente el jueves por la mañana. El objetivo será continuar con el análisis de las distintas áreas contempladas en el proyecto.
Finalmente, el diputado aclaró que todavía no existe una fecha definida para la votación en el recinto de la Cámara de Diputados y su posterior tratamiento en el Senado. “Todavía no podría darle una fecha porque lo estamos tratando. Quedan varias comisiones más y no tenemos una fecha exacta de cuándo se va a tratar en el recinto”, concluyó.