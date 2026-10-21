Se realizó la apertura oficial del Mundial de Canotaje en Gualeguaychú

El Mundial de Canotaje 2026 tuvo su apertura oficial este miércoles en Gualeguaychú, con una ceremonia denominada “Gualeguaychú abraza al mundo”, que se desarrolló en el escenario montado en la intersección de Morrogh Bernard y Giusto, frente a la Plaza de los Amigos. El encuentro reunió a autoridades, deportistas y delegaciones internacionales que participan del campeonato.

La ceremonia comenzó a las 18 con la entonación del Himno Nacional Argentino y las palabras de bienvenida del intendente Mauricio Davico. Posteriormente, se realizaron las intervenciones de otras autoridades y representantes de la organización del certamen internacional.

Uno de los momentos destacados fue el desfile de colectividades, encabezado por el tren-carroza “Corazón de vapor”, una creación de estudiantes de 5.º A del Instituto Guadalupe, realizada para la Fiesta Nacional de las Carrozas Estudiantiles. Luego, desfilaron las delegaciones de los países participantes, acompañadas por estudiantes de instituciones educativas vinculadas a clubes de la ciudad.

El Carnaval de Gualeguaychú formó parte de la apertura

La ceremonia también incluyó expresiones artísticas representativas de la identidad cultural de Gualeguaychú. El cierre musical estuvo a cargo de la Banda Furia del Oeste, agrupación perteneciente a la comparsa Papelitos.

Además, se realizó una presentación del Carnaval de Gualeguaychú, uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de la ciudad, que formó parte de la bienvenida a los deportistas internacionales.

De esta manera, la apertura oficial combinó deporte, música y tradiciones locales, en una celebración que acompañó el inicio de las competencias principales del campeonato.

Gualeguaychú vive la apertura oficial del Mundial de Canotaje

Un Mundial histórico para el canotaje argentino

La realización del Campeonato Mundial de Canotaje Maratón 2026 representa un acontecimiento para el deporte nacional, ya que es la primera vez que esta competencia internacional se desarrolla en Sudamérica.

Tras las pruebas máster y las competencias de paracanotaje, desde este jueves 22 y hasta el domingo 25 de octubre se disputarán las carreras correspondientes a las categorías juvenil, sub-23 y sénior, tanto en distancias cortas como en recorridos de maratón.

Las competencias se desarrollan en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria. El público puede acompañar a los deportistas desde las tribunas instaladas sobre la Costanera, con entrada libre y gratuita.