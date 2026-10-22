“Argentina, allá vamos”: la respuesta del Papa León XIV a un entrerriano y su esposa

El Papa León XIV respondió “Argentina, allá vamos” cuando un entrerriano y su esposa le dijeron que lo esperaban en el país. El encuentro ocurrió este miércoles durante la audiencia general en el Vaticano y quedó registrado en un video que la pareja compartió tras el saludo.

Los protagonistas son Juan Martín Fontana, oriundo de Hernández, Entre Ríos, y Ornella Bontorín, nacida en Casilda, Santa Fe. Ambos viajaron a Italia por su luna de miel y consiguieron acceder a un sector preferencial destinado a matrimonios recientes.

La frase del pontífice se conoció mientras continúan los preparativos para una visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Aunque su respuesta alimentó las expectativas, todavía se aguarda la confirmación oficial del Vaticano.

El saludo que quedó registrado en video

El intercambio se produjo cuando el Papa León XIV se acercó a bendecir y saludar a los recién casados después de la audiencia. Ornella le dijo “lo esperamos en Argentina, papa”, una invitación que Juan Martín también repitió.

El pontífice los miró y respondió con una sonrisa: “Argentina, allá vamos”. Ese momento fue grabado y permitió conocer sus palabras en medio de la expectativa por el viaje.

La pareja también contó un detalle de la espera a Aires de Santa Fe: “Mientras estábamos esperando estaba lloviendo, diluviando. Cuando el papa llegó, se abrió el cielo azul y salió el sol”.

Una luna de miel con un encuentro especial

Fontana y Bontorín se casaron el 10 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Huerto, en Santa Fe. Vivían en la capital santafesina desde 2019 y este año se mudaron a Sauce Viejo.

Para su viaje de bodas eligieron Italia y gestionaron con anticipación la posibilidad de participar de la audiencia del Papa León XIV. Semanas antes enviaron un correo electrónico al Vaticano para solicitar un lugar.

Accedieron mediante Sposi Novelli, una modalidad que permite a matrimonios recientes asistir a la audiencia general desde un sector preferencial. Al finalizar, tuvieron la oportunidad de acercarse al pontífice y saludarlo personalmente.

Los preparativos para la visita a la Argentina

Desde el Gobierno nacional sostienen que las reuniones con el Vaticano continúan para definir los detalles del viaje. También señalaron que los preparativos siguen adelante, sujetos a la decisión definitiva de la Santa Sede.

El Ejecutivo expresó que el país está “a disposición de lo que decida el Vaticano y el papa”. Las fechas previstas para la visita del Papa León XIV son del 8 al 11 de noviembre.

El itinerario en preparación contempla actividades pastorales e institucionales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre ellas se proyectan misas multitudinarias y encuentros con jóvenes, trabajadores y autoridades.