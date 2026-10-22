Mundial de Canotaje: Gualeguaychú tendrá eliminatorias y finales con un plan ante las tormentas

El Mundial de Canotaje Maratón 2026 desarrolla este jueves 22 de octubre su cuarta jornada en Gualeguaychú, con el inicio de las pruebas juveniles y sénior en kayak individual (K1) y canoa individual (C1). La programación prevé finales de regata corta durante la tarde y está sujeta a las condiciones meteorológicas.

El pronóstico de tormentas mantiene la atención sobre el desarrollo de las carreras. La ciudad se encuentra bajo alerta amarilla, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional difundido por Defensa Civil, y la organización cuenta con un plan de contingencia para intervenir si aparecen riesgos para los participantes.

Después de las competencias máster, el paracanotaje y la ceremonia de apertura, la actividad se concentra en las embarcaciones individuales. Las regatas se disputan sobre el río Gualeguaychú, en el circuito comprendido entre el puente Méndez Casariego y la zona portuaria.

Las eliminatorias y finales previstas para este jueves

La primera largada está programada para las 8:30, con C1 femenino juvenil. Luego llegarán las eliminatorias de regata corta de K1 juvenil: las mujeres competirán a las 10 y 10:30, mientras que los varones tendrán sus series a las 11 y 11:30.

El cronograma del Mundial de Canotaje continuará con las eliminatorias de K1 sénior. Las pruebas femeninas están previstas para las 12 y 12:30, y las masculinas para las 13 y 13:30. A las 14 será el turno de C1 masculino juvenil.

Foto: Tipp Fotos.

Las finales de regata corta comenzarán a las 15:30 con K1 femenino juvenil y seguirán a las 16 con K1 masculino juvenil. Después se disputarán C1 femenino sénior, a las 16:30; K1 femenino sénior, a las 17; C1 masculino sénior, a las 17:30; y K1 masculino sénior, a las 18.

Qué medidas podrán tomarse ante las tormentas

El protocolo contempla controles antes de cada sesión sobre el nivel del río, la velocidad de la corriente, el viento, la visibilidad y la presencia de obstáculos. El seguimiento podrá intensificarse ante lluvias fuertes o cambios repentinos en las condiciones de navegación.

Si las precipitaciones generan una crecida o un aumento significativo de la corriente, se inspeccionará el recorrido y se evaluarán los sectores críticos. Las alternativas incluyen retrasar las largadas, modificar partes del circuito, suspender pruebas o reprogramarlas.

Foto: Tipp Fotos.

Ante tormentas eléctricas que representen un riesgo, deberán detenerse las actividades acuáticas y trasladarse a deportistas y oficiales hacia las zonas seguras. Las carreras solo podrán retomarse cuando los responsables de seguridad confirmen que las condiciones permiten hacerlo.

El acceso del público y la continuidad del campeonato

Las decisiones sobre cambios en el Mundial de Canotaje corresponden a las autoridades técnicas y de seguridad, en coordinación con el Comité Organizador. Las modificaciones serán comunicadas a los equipos, competidores, oficiales y espectadores por los canales del campeonato.

El público podrá seguir las competencias de manera gratuita desde las tribunas de la Costanera, respetando las indicaciones de seguridad. El puente Méndez Casariego permanecerá habilitado para vehículos, pero no se permite detenerse sobre su estructura para observar las carreras, salvo las autorizaciones temporales para medios de comunicación.

El campeonato continuará en Gualeguaychú hasta el domingo 25 de octubre. La programación reúne a más de 700 palistas de más de 40 países, en la primera edición de este Mundial que se realiza en Sudamérica.