Afirman que el Papa León XIV llegará al país con un mensaje de reconciliación y sin postura opositora

La visita del Papa León XIV a la Argentina estará acompañada por un mensaje de conciliación y reconciliación, según anticipó la secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina, la argentina Emilce Cuda. La funcionaria también advirtió que el Pontífice no debe ser ubicado en el lugar de un dirigente político opositor.

“El mensaje de León XIV, como habría sido el de Francisco, es el mensaje de un pontífice. Siempre es un mensaje de conciliación y reconciliación”, sostuvo Cuda en una entrevista difundida este martes.

Las declaraciones se conocieron después de que el Vaticano ratificara el lunes la gira que el Papa realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. Su visita al territorio argentino está prevista del 8 al 11 de ese mes.

La figura del Papa y la política

La confirmación del viaje llegó luego de las evaluaciones médicas posteriores a la intervención quirúrgica a la que León XIV fue sometido el 13 de octubre.

Cuda, quien fue designada por Francisco y trabajó junto al entonces cardenal Robert Prevost, señaló que la reconciliación es uno de los objetivos centrales de la misión de la Iglesia Católica.

“El Papa no es un líder político, aunque quieran ponerlo en ese lugar”, afirmó. Según explicó, en un contexto de crisis de representación existe una tendencia a identificar al Pontífice con sectores opositores.

El mensaje a la comunidad argentina

La funcionaria sostuvo que esa situación no se limita a la Argentina, sino que se manifiesta a nivel mundial. En ese sentido, remarcó que ni Francisco ni el Papa León XIV buscaron asumir un liderazgo político opositor.

Sobre la recepción que tendrá el mensaje durante la visita, consideró que también dependerá de la actitud de la comunidad católica del país. “Depende de que la comunidad católica argentina tenga la grandeza de escuchar ese mensaje y acompañe la construcción de un discurso nuevo”, expresó.

Cuda aclaró que esa tarea no supone abandonar las posiciones políticas individuales. Planteó, en cambio, la necesidad de contribuir a una sociedad basada en el diálogo y la solidaridad.

Los desafíos de América Latina

Al referirse al contexto regional que encontrará el Papa León XIV, la secretaria mencionó la desigualdad económica, los desastres naturales y las transformaciones tecnológicas que modifican las formas de organización social.

“Estamos frente a un salto tecnológico que no es solamente cuantitativo, sino cualitativo”, sostuvo. Además, consideró que esos cambios ponen en crisis herramientas que hasta ahora resultaban eficaces para organizar la sociedad y aclaró que se trata de una situación global.

Pese a ese escenario, Cuda destacó la condición de América Latina como “continente de paz”. También señaló que los pueblos de la región tienen una capacidad de organización que todavía necesitan desarrollar y que podría aportar respuestas a los desafíos actuales.