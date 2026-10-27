Muerte de tres niños en Chaco: confirmaron que la laguna estaba cercada y declararon duelo

La muerte de tres niños en Corzuela, Chaco, continúa bajo investigación judicial y la fiscal Gabriela Rafart Antón confirmó que la laguna donde fueron encontrados los cuerpos estaba cercada. La funcionaria indicó que se analizan imágenes de cámaras de seguridad, se reciben declaraciones testimoniales y todavía no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales.

Las víctimas fueron identificadas como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; Román Bautista Valdez, de 4; y Josué Cáceres, de 4. Los tres menores, dos hermanos y un primo, fueron encontrados sin vida durante la noche del domingo, después de varias horas de búsqueda.

La tragedia provocó una profunda conmoción en la localidad chaqueña. El intendente Rafael Carrara y el Concejo Deliberante dispusieron la suspensión de las actividades municipales desde las 9 del lunes.

La fiscal confirmó que la laguna estaba cercada

En declaraciones a Diario Chaco, la fiscal Rafart Antón explicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía deben incorporarse pruebas para reconstruir lo ocurrido.

“Se están recepcionando declaraciones testimoniales de los familiares. Ya intervino el Gabinete Científico, el médico forense examinó a los menores y restan algunas pruebas todavía por producir”, señaló.

La funcionaria aclaró que, con los elementos reunidos hasta el momento, no corresponde señalar posibles responsables. “En principio no se puede hablar de una responsabilidad penal hacia alguna persona”, afirmó.

Investigan la muerte de tres niños en Corzuela, Chaco.-

Respecto del lugar donde fueron hallados los cuerpos, explicó que se trata de una laguna cercada que recibe descargas de agua.

Consultada sobre la versión de que uno de los niños podría haber caído en un pozo, precisó que en el sector “hay pozos que se hacen por el mismo efecto de cuando se descarga agua”.

Sin embargo, no confirmó esa hipótesis como causa de lo ocurrido y remarcó que la investigación continúa abierta.

Analizan imágenes de cámaras de seguridad

Una de las principales medidas de investigación consiste en revisar las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la laguna.

La fiscal confirmó que uno de los dispositivos apunta hacia el sector donde, según la información reunida, se encontraban jugando los niños.

Los investigadores buscan establecer cómo llegaron al lugar y reconstruir las circunstancias previas al hallazgo.

También se toman declaraciones a familiares y otras personas que podrían aportar información. “Por la madrugada se recepcionaron declaraciones testimoniales, así que está en plena etapa de la investigación”, manifestó Rafart Antón.

Cómo comenzó la búsqueda de los tres niños

La desaparición fue denunciada durante la tarde del domingo por el padre de dos de los menores. Según su declaración, había dejado a sus hijos y a un sobrino al cuidado de su suegra mientras viajaba a Las Breñas para visitar a un familiar enfermo.

Cuando regresó a Corzuela, alrededor de las 19.30, la mujer le informó que los chicos habían salido de la vivienda y que desconocía dónde se encontraban. Ante esa situación, el hombre realizó la denuncia y se inició un operativo de búsqueda.

Muerte de tres niños en Corzuela, Chaco.-

Durante las tareas de rastrillaje, surgió información que ubicaba a los menores en las inmediaciones de una laguna situada en la zona de las avenidas Lavalle y Urquiza.

Alrededor de las 22.30, los equipos de búsqueda llegaron al sector. Bomberos Voluntarios inspeccionaron el espejo de agua y encontraron los cuerpos de los tres niños.

Corzuela suspendió las actividades municipales por el duelo

La muerte de los menores generó conmoción entre los habitantes de Corzuela.

A través de un comunicado oficial, el municipio informó que el intendente Rafael Carrara y las autoridades del Concejo Deliberante resolvieron suspender las actividades en las dependencias municipales desde las 9 del lunes.

La medida fue adoptada “debido al triste hecho ocurrido en nuestra ciudad que enluta a nuestra población”, según expresaron las autoridades.

Decretaron duelo municipal por la muerte de los niños en Corzuela.-

Mientras la comunidad atraviesa el duelo, la Fiscalía continúa con las pericias y declaraciones para determinar las circunstancias en las que murieron los tres niños.

Por el momento, no se establecieron responsabilidades penales, y la investigación permanece abierta a la espera de los resultados de las pruebas pendientes.