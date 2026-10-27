Los ríos crecen en varias localidades de Entre Ríos, pero ninguno alcanza el nivel de alerta

El monitoreo de la situación hídrica en Entre Ríos indica que este martes los ríos de la provincia permanecen por debajo de sus respectivos niveles de alerta, aunque se registraron crecidas en varias localidades. Según el informe difundido por Defensa Civil provincial, La Paz presentó la situación más cercana al umbral de alerta, con una altura de 5,71 metros, apenas nueve centímetros por debajo del nivel establecido.

El relevamiento oficial también confirmó que una familia se autoevacuó en La Paz, mientras que en las demás localidades informadas no se registraron personas evacuadas. Las mediciones correspondieron a las 0 horas de este martes, con excepción de Ibicuy, cuyo último registro disponible era del lunes 26.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname) mantuvieron el nivel verde para todo el territorio entrerriano. Esta clasificación indicó que no se esperaban fenómenos meteorológicos que implicaran riesgos para la población.

La Paz, la localidad más cercana al nivel de alerta

La situación de La Paz concentró especial atención debido al comportamiento ascendente del río Paraná. La medición oficial marcó 5,71 metros, mientras que el nivel de alerta está establecido en 5,80 metros y el de evacuación en 6,15 metros.

De acuerdo con el reporte de Defensa Civil, no se contabilizaron evacuados por disposición de las autoridades, aunque una familia decidió autoevacuarse ante la situación hídrica.

En Hernandarias, el río también presentó una tendencia creciente y alcanzó los 4,83 metros. La altura de alerta se encuentra en 5,50 metros y la de evacuación en 6 metros. No se informaron personas evacuadas.

El río Paraná continúa creciendo frente a la capital entrerriana

En Paraná, el río alcanzó este martes una altura de 4,16 metros y mantenía una tendencia creciente. El nivel de alerta está fijado en 4,70 metros, mientras que la altura de evacuación es de 5 metros.

Esto significa que el río se encontraba 54 centímetros por debajo del nivel de alerta y a 84 centímetros del umbral de evacuación. Las autoridades no registraron personas evacuadas en la capital provincial.

En Diamante, la altura del río llegó a 4,50 metros, también en ascenso. El nivel de alerta se ubica en 5,30 metros y el de evacuación en 5,50 metros, por lo que permanecía a 80 centímetros del primer umbral.

Por su parte, Victoria registró una altura de 3,93 metros, con tendencia creciente. La localidad tiene establecido su nivel de alerta en 4,60 metros y el de evacuación en 4,90 metros. Tampoco se informaron evacuados.

El río Uruguay presenta una tendencia descendente

A diferencia de lo observado en varias localidades ubicadas sobre el Paraná, las mediciones del río Uruguay mostraron una tendencia descendente en Concordia, Colón, Federación y Concepción del Uruguay.

En Concordia, el nivel del río se ubicó en 9,09 metros y continuaba bajando. La altura de alerta está establecida en 11 metros y la de evacuación en 12,50 metros, por lo que permanecía a 1,91 metros del primer umbral.

En Colón, la medición alcanzó los 5,76 metros, también en descenso. Los niveles de alerta y evacuación están fijados en 7,10 y 7,90 metros, respectivamente. No se registraron evacuados.

En Federación, el río presentó una altura de 2,41 metros y mantenía una tendencia descendente. El nivel de alerta se encuentra en 3,90 metros y el de evacuación en 4,20 metros.

Mientras tanto, en Concepción del Uruguay, el registro fue de 4,68 metros, con tendencia a la baja. La altura de alerta está establecida en 5,30 metros, por lo que el río permanecía a 62 centímetros de ese nivel. Tampoco se reportaron evacuaciones.

Gualeguaychú y Boca Gualeguaychú, con niveles en ascenso

El informe de Defensa Civil también indicó que el río Gualeguaychú presentaba una tendencia creciente durante la madrugada de este martes.

En la ciudad de Gualeguaychú, la altura registrada fue de 2,72 metros, mientras que el nivel de alerta se encuentra en 3,50 metros y el de evacuación en 3,80 metros.

En Boca Gualeguaychú, el río alcanzó los 2,60 metros y quedó a solo 20 centímetros del nivel de alerta, establecido en 2,80 metros. La altura de evacuación es de 3,10 metros.

Pese al incremento de los niveles, no se informaron personas evacuadas en Gualeguaychú.

Por último, en Ibicuy, la medición correspondiente al lunes 26 de octubre indicó una altura de 1,10 metros, con tendencia descendente. Los niveles de alerta y evacuación están establecidos en 2 y 2,30 metros, respectivamente, sin evacuados registrados.