Puerto Ciencia cumple 30 años y prepara actividades para celebrar su historia en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El museo interactivo de la UNER celebra tres décadas acercando la ciencia y la tecnología a distintas generaciones. Su directora contó a Elonce cómo surgió el proyecto y adelantó las actividades previstas para el 31 de octubre y el 6 de noviembre.
Puerto Ciencia cumple 30 años en Paraná y prepara una serie de actividades para celebrar tres décadas dedicadas a acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad. El museo interactivo, dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), mantiene su propuesta educativa a través de experiencias participativas que permiten aprender mediante el juego, la observación y la experimentación.
En diálogo con Elonce, la directora del museo, Jesuana Aizcorbe, repasó los orígenes del proyecto, destacó el vínculo construido con distintas generaciones y adelantó las propuestas previstas para celebrar el aniversario.
“Estamos contentos porque cumplimos 30 años en el museo y estamos organizando los festejos”, expresó la responsable del espacio, que actualmente desarrolla actividades itinerantes mientras se realizan trabajos eléctricos en su sede.
Cómo nació Puerto Ciencia hace 30 años
La historia de Puerto Ciencia comenzó a principios de la década de 1990, a partir de una iniciativa impulsada por docentes de la Facultad de Ingeniería de la UNER.
Aizcorbe recordó que el ingeniero químico Agustín Carpio, el profesor en Ciencias de la Educación, Roberto Ronchi, y el profesor de física Jacinto Corujo estuvieron entre quienes promovieron la creación de un museo interactivo dedicado a la divulgación científica.
En sus primeros años, el proyecto funcionó de manera itinerante, llevando experiencias científicas a distintos espacios antes de establecerse en su sede permanente, ubicada en las instalaciones del Ferrocarril de Paraná.
Con el paso del tiempo, Puerto Ciencia amplió sus instalaciones, incorporó nuevos módulos y sumó una sala de teatro. Además, comenzó a trabajar en red con otros museos interactivos del país.
Durante una etapa de su historia, el museo también funcionó en el sector del puerto de Paraná, en el espacio donde posteriormente se instaló la Sala Mayo.
Aprender ciencia a través de los sentidos y la experimentación
Uno de los aspectos que distingue a Puerto Ciencia es su propuesta de aprendizaje participativo, que invita a los visitantes a experimentar directamente con fenómenos científicos.
La directora explicó que el objetivo no es solamente transmitir información, sino generar experiencias que permitan comprender cómo funcionan determinados procesos.
“La idea es poder acercar a la comunidad a la ciencia y a la tecnología desde otro lugar. No es contar qué hace la ciencia y la tecnología, sino que cada uno lo experimente con sus manos y con sus sentidos”, destacó.
Esta metodología busca despertar la curiosidad, especialmente entre los niños, aunque las actividades están destinadas a personas de distintas edades.
Aizcorbe sostuvo que la divulgación científica no debe limitarse a quienes desean desarrollar una carrera vinculada con la investigación. “La ciencia tiene que llegar a todas las personas porque, en realidad, nos atraviesa a todos”, afirmó.
En ese sentido, explicó que comprender los fenómenos científicos y tecnológicos permite desarrollar una mirada más crítica sobre las herramientas que forman parte de la vida cotidiana. “La idea es poder comprender mejor esos fenómenos para no ser solamente usuarios pasivos, sino que también podamos entender y tomar decisiones”, señaló.
Un museo que une a distintas generaciones
A lo largo de sus 30 años, Puerto Ciencia recibió a miles de visitantes, entre ellos estudiantes que participaron de experiencias educativas durante su infancia y que actualmente regresan acompañados por sus hijos.
Para la directora, ese vínculo generacional demuestra el lugar que el museo ocupa en la memoria de muchas familias de Paraná y la región. “Nos pasa bastante que vienen padres o madres con chicos y ellos ya han pasado por el museo. Entonces, esa apropiación está buena porque nos sentimos parte y eso es importante para nosotros”, manifestó.
La continuidad del proyecto también permitió fortalecer la relación entre la universidad pública y la comunidad.
Aizcorbe explicó que Puerto Ciencia forma parte de las actividades de extensión universitaria de la Facultad de Ingeniería, mediante las cuales el conocimiento académico se vincula con la sociedad.
La propuesta, agregó, no consiste únicamente en recibir visitantes, sino también en trasladar las experiencias científicas a otros ámbitos educativos y comunitarios.
Puerto Ciencia funciona de manera itinerante por trabajos eléctricos
Actualmente, el museo atraviesa dificultades para desarrollar sus actividades habituales en la sede ubicada sobre calle Racedo, junto al Centro Cultural Juan L. Ortiz.
Según explicó su directora, se están realizando trabajos relacionados con las instalaciones eléctricas y el establecimiento lleva aproximadamente una semana sin suministro de energía. La situación impide el funcionamiento habitual de las propuestas dentro del edificio, aunque no interrumpió el trabajo del equipo.
Durante los últimos meses, Puerto Ciencia continuó participando en actividades fuera de su sede, con visitas a escuelas, ferias y encuentros comunitarios. “Seguimos trabajando de manera itinerante en estos meses que no pudo funcionar acá. Hemos ido a escuelas, a ferias y a distintas actividades”, explicó Aizcorbe.
Las actividades previstas para celebrar los 30 años
En el marco del aniversario, Puerto Ciencia confirmó su participación en dos propuestas culturales que se desarrollarán en Paraná.
La primera será el 31 de octubre, cuando el museo formará parte de la Noche de Pijamas de la Biblioteca Popular del Paraná, con actividades destinadas a acercar la ciencia al público.
Posteriormente, el 6 de noviembre, participará de la Noche de los Museos, con una propuesta especial en la plaza Alvear.
La directora explicó que la Dirección Provincial de Museos facilitó ese espacio para que el equipo pueda instalar algunos de sus módulos interactivos y compartir experiencias con los visitantes. “Vamos a estar en la plaza Alvear con algunos módulos, algunas actividades y charlando con la gente”, adelantó.