Parques Nacionales implementa un plan por El Niño: cómo trabajarán en El Palmar y Pre-Delta

La Administración de Parques Nacionales implementa un plan de prevención en 18 áreas protegidas ante los posibles efectos del fenómeno El Niño. La iniciativa incluye al Parque Nacional El Palmar y al Parque Nacional Pre-Delta, en Entre Ríos, y busca preparar recursos frente a lluvias intensas, inundaciones y anegamientos.

El programa se desarrolla en áreas de las regiones del Noreste, Noroeste y Centro del país. Contempla la identificación de zonas vulnerables, el seguimiento de las condiciones meteorológicas e hidrológicas y la coordinación con organismos nacionales, provinciales y municipales.

Las tareas forman parte del Plan de Coordinación Federal ENOS activado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. La planificación de Parques Nacionales abarca el período 2026-2027.

Qué prevé el plan para las áreas protegidas

Entre las medidas se encuentra la elaboración de mapas y documentos para identificar los sectores con mayor exposición a inundaciones y otros eventos hidrometeorológicos. Cada área deberá incorporar posibles escenarios a su planificación operativa y definir criterios para activar las acciones.

El organismo también buscará integrar información meteorológica, hidrológica y satelital. Esos datos permitirán seguir la evolución de las condiciones y apoyar la toma de decisiones en las zonas alcanzadas.

Otro punto es la actualización del inventario de recursos, capacidades y limitaciones operativas. La previsión logística y sanitaria incluirá el abastecimiento, la evacuación y la asistencia en sectores que pudieran quedar aislados.

El Palmar y Pre-Delta, entre los parques incluidos

En Entre Ríos, el plan comprende al Parque Nacional El Palmar y al Parque Nacional Pre-Delta. Ambos forman parte de las 18 áreas protegidas que Parques Nacionales identificó para la aplicación de las medidas.

La iniciativa también alcanza en el NEA a Iguazú, Campo San Juan y San Antonio, en Misiones; Iberá y Mburucuyá, en Corrientes; y Río Pilcomayo y la Reserva Natural Formosa, en Formosa.

En Chaco incluye a El Impenetrable, Chaco, Laguna El Palmar y Colonia Benítez. A la nómina se suman Islas de Santa Fe, Ciervo de los Pantanos en Buenos Aires, Baritú y El Nogalar de Los Toldos en Salta, y Calilegua en Jujuy.

Coordinación ante posibles emergencias

El plan prevé fortalecer el contacto con los comités de operaciones de emergencia provinciales y municipales, mediante la definición de responsables de enlace. El objetivo es coordinar recursos y acciones si se producen situaciones que requieran intervención.

También contempla reforzar el Sistema de Comando de Incidentes, con funciones de comando, operaciones, planificación y logística. Esa estructura busca ordenar el trabajo de los equipos que deban responder ante una emergencia.

La AFE articula la iniciativa con las provincias y otros organismos nacionales. En las áreas protegidas, Parques Nacionales trabajará en la preparación anticipada y el seguimiento de las condiciones durante la incidencia de El Niño.