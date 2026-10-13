Creciente de los ríos: Defensa Civil refuerza la prevención y explicó la situación la provincia

La creciente de los ríos mantiene activo el monitoreo de Defensa Civil de Entre Ríos y la coordinación con los municipios ribereños. Su director, Víctor Chanenko, explicó a Elonce que el río Uruguay atraviesa una situación estacionaria, con una leve tendencia al alza, después de un descenso de casi 20 centímetros en las últimas 48 horas.

Según precisó, ese comportamiento mantiene el escenario de alerta. En Concordia se registraron anegamientos en calles cercanas a un arroyo y se realizaron evacuaciones preventivas de vecinos que residen en sectores de baja cota.

El funcionario aclaró que los traslados se concretaron antes de que el agua ingresara a las casas. “Se realizó en lo que nosotros llamamos a pies secos”, señaló, y explicó que la medida buscó resguardar la salud de las personas ante las dificultades que podía generar el avance del agua.

Qué sectores resultaron afectados

Chanenko indicó que, al momento de la entrevista, el agua no había ingresado a los domicilios de las familias evacuadas. La afectación alcanzaba a las calles del entorno y motivó la intervención anticipada de las autoridades.

También informó que no se registraban otros anegamientos en sectores poblados de las localidades ribereñas. Sí mencionó consecuencias de la creciente de los ríos sobre playas y puntos específicos de las costaneras de Concordia y Colón.

Pese a esas restricciones, sostuvo que ambas ciudades mantuvieron su actividad durante el fin de semana largo. “La actividad comercial, la actividad turística se ha mantenido durante todo el fin de semana”, expresó.

El seguimiento de la cuenca y los pronósticos

“Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente”, afirmó el director. Explicó que Defensa Civil trabaja con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y recibe información del Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, Prefectura, el Servicio de Hidrografía Naval y la CARU.

Chanenko remarcó que las evaluaciones deben contemplar el comportamiento de toda la cuenca. Como ejemplo, señaló que una sudestada en el Río de la Plata puede modificar las condiciones de escurrimiento, aun cuando el caudal proveniente de Salto Grande resulte manejable.

Refuerzan medidas preventivas ante la creciente de los ríos

Por ese motivo, pidió cautela con las proyecciones sobre la creciente de los ríos. “Tampoco hay que hacer evaluaciones muy a largo plazo porque la situación climatológica cambia”, sostuvo. El seguimiento se actualiza a partir de los avisos de los organismos técnicos.

Prevención e información para los vecinos

El funcionario contó que el lunes participó de una recorrida por las defensas de Concordia junto con el gobernador y autoridades municipales. “No estamos esperando a que acontezcan los hechos, estamos trabajando antes”, afirmó sobre las acciones preventivas.

También pidió a los habitantes de las zonas ribereñas mantenerse informados y evitar alarmarse sin necesidad. Aseguró que las autoridades comunicarán los cambios con anticipación para organizar una autoevacuación o solicitar asistencia municipal y provincial cuando corresponda.

Finalmente, cuestionó la difusión en redes sociales de imágenes que, según advirtió, no reflejan la situación actual o pueden generar una percepción equivocada de su gravedad. “Nosotros no vamos a ocultar ninguna información”, aseguró, y agregó: “Si se agrava, lo vamos a informar”.