Por la creciente del río Uruguay, proponen un fondo de emergencia para asistir a los comercios de Concordia

La creciente del río Uruguay en Concordia motivó una propuesta de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia (AHGC) para crear un fondo de emergencia destinado a los comercios afectados por las inundaciones. La iniciativa busca garantizar asistencia económica a los establecimientos de la Costanera que deben interrumpir sus actividades cuando el agua avanza sobre el paseo ribereño.

El presidente de la entidad, Leandro Lapiduz, explicó que el objetivo es establecer un mecanismo de ayuda que se active automáticamente cuando el río alcance determinada altura. De esa manera, los comerciantes podrían contar con recursos para afrontar gastos y sostener los puestos de trabajo sin depender de aportes extraordinarios.

La propuesta surge en un contexto de preocupación por el comportamiento del río Uruguay, que este domingo se ubicó alrededor de los 11.58 metros frente al puerto de Concordia. El avance del agua comenzó a comprometer sectores de la Costanera, especialmente en el tramo comprendido entre las calles Mitre y Carriego.

Un fondo de emergencia para los comercios de la Costanera

En declaraciones a Diario Junio, Lapiduz explicó que la AHGC comenzó a trabajar en la iniciativa hace varias semanas, luego de mantener reuniones con comerciantes de la zona ribereña.

“Sabemos que convivimos con este tema del río”, expresó el dirigente, al señalar que las crecientes representan una dificultad recurrente para los establecimientos gastronómicos y comerciales.

La intención es diseñar un fondo que contemple una compensación económica para los negocios que deban cerrar temporalmente por el ingreso del agua.

Comerciantes de la costanera de Concordia (foto Diario Junio)

Según indicó, el mecanismo funcionaría mediante una especie de “cláusula gatillo”, que permitiría habilitar la asistencia cuando el río alcance una cota previamente establecida.

De acuerdo con el relevamiento mencionado por Lapiduz, aproximadamente 20 locales comerciales habilitados podrían estar comprendidos en la iniciativa.

El proyecto todavía se encuentra en una etapa preliminar y no se definieron las fuentes de financiamiento, los montos definitivos ni las condiciones para acceder al beneficio.

Cuánto dinero necesitarían los comerciantes afectados

El titular de la AHGC sostuvo que una eventual asistencia debería contemplar tanto el período de inundación como los días posteriores, cuando los establecimientos necesitan recuperar sus instalaciones antes de reabrir.

“Cuando sube el agua sabemos que hay daños materiales y hay daños psicológicos; hay pérdida de puestos de trabajo”, manifestó.

Lapiduz explicó que la interrupción de la actividad no solamente genera pérdidas en las ventas, sino que también obliga a afrontar compromisos económicos mientras los locales permanecen cerrados.

Aunque aclaró que todavía no existe un cálculo definitivo, estimó que una ayuda de entre cuatro y cinco millones de pesos mensuales por comercio podría contribuir a sostener los empleos y cubrir gastos básicos. La cifra fue planteada como una referencia inicial y no como un monto aprobado o comprometido por las autoridades.

El dirigente consideró necesario avanzar hacia un sistema permanente de asistencia, en lugar de depender de gestiones particulares cada vez que se produce una creciente.

“Me parece que tiene que haber un poco más de dignidad en ese sentido”, expresó, al cuestionar que los comerciantes deban solicitar ayuda de manera reiterada.

El río Uruguay avanza sobre comercios de la costanera de Concordia (foto Diario Río Uruguay)

La discusión por los locales ubicados debajo de la cota 14

Uno de los puntos que podría generar debate es la ubicación de los comercios en sectores de la Costanera que se encuentran por debajo de la denominada cota 14, considerada una referencia importante frente al riesgo de inundaciones.

Lapiduz reconoció que este aspecto puede aparecer como argumento para cuestionar la asistencia económica.

Sin embargo, sostuvo que debe diferenciarse la situación de los comercios habilitados de la de las viviendas particulares emplazadas en zonas inundables.

Según su planteo, los establecimientos cuentan con autorizaciones municipales para desarrollar sus actividades en esos espacios.

“Si gozan de habilitaciones, se sabe que están ahí y, en ese caso, alguien tiene que hacerse cargo”, manifestó.

El dirigente consideró que, si no se establece un mecanismo de protección económica, debería analizarse el modelo de funcionamiento comercial del paseo ribereño.

“Tendríamos que replantearnos qué queremos hacer con la Costanera”, señaló.

Buscan reunirse con la Municipalidad y Salto Grande

La propuesta también fue planteada ante representantes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y de la Municipalidad de Concordia.

Lapiduz indicó que desde la asociación buscan concretar reuniones para presentar formalmente el proyecto y evaluar las posibilidades de implementación. Entre las alternativas mencionadas figura la creación de un esquema que tenga una vigencia determinada y pueda revisarse periódicamente, por ejemplo, cada dos años.

También se contempla que los comercios interesados deban cumplir requisitos específicos para acceder a los fondos.

El presidente de la AHGC reconoció que la represa no tiene necesariamente la obligación de compensar económicamente a los establecimientos afectados, pero consideró que podría participar en alguna modalidad de colaboración. “No son tantos y la CTM podría colaborar con ellos”, expresó.

Preocupación por el turismo durante el fin de semana largo

Además de las consecuencias directas sobre los locales ribereños, Lapiduz expresó preocupación por el impacto que las noticias sobre la creciente pueden tener en el turismo.

El dirigente señaló que el sector hotelero y gastronómico esperaba el fin de semana largo como una oportunidad para recuperar actividad económica.

En ese contexto, destacó la realización de la Feria Provincial del Libro en el Centro de Convenciones de Concordia, al considerar que este tipo de acontecimientos contribuye al movimiento de visitantes.

Sin embargo, advirtió que la difusión de imágenes de los sectores inundados puede generar una percepción equivocada sobre la situación general de la ciudad.

“Dicen que toda Concordia está inundada, cuando deberían decir que es una parte de la Costanera”, cuestionó.

Según explicó, una parte importante de los turistas que visitan Concordia proviene de la provincia de Buenos Aires, por lo que considera necesario comunicar con precisión qué sectores están afectados.

“El bonaerense, que es el que mayormente viene a Concordia, ve la tele y lógicamente piensa que no se puede ni entrar a la ciudad”, sostuvo.