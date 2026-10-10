Creciente del río Gualeguaychú: Puerto Boca quedó por encima del nivel de alerta

El río Gualeguaychú alcanzó los 3,28 metros en el puerto de la ciudad y los 3,13 metros en Puerto Boca, según el registro municipal difundido el viernes 9 de octubre. Defensa Civil mantiene el seguimiento de las alturas ante la influencia de la creciente del Uruguay.

La medición de Puerto Boca, ubicado en la zona donde confluyen ambos cursos, superó la cota de evacuación fijada en 3,10 metros. Ese umbral corresponde a la escala hidrométrica; la información proporcionada no detalla traslados de familias.

Nicolás Bozzani, subsecretario de Protección Civil e Inspección General y responsable de Defensa Civil de Gualeguaychú, explicó que “el agua de la cuenca viene bajando y el comportamiento actual está condicionado principalmente por la situación del río Uruguay”.

Puerto Boca superó las cotas de referencia

Un informe de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande había previsto que el agua podría alcanzar los 3,20 metros en Puerto Boca. La proyección se ubicaba por encima de la alerta, establecida en 2,90 metros, y del nivel de evacuación.

Los 3,13 metros registrados en ese sector también superaron ambas referencias, aunque quedaron por debajo de la altura contemplada en el pronóstico. Se trata de valores correspondientes a ese punto de medición, que no deben trasladarse a otras escalas del río Gualeguaychú.

Foto: Máxima Online.

La previsión estaba vinculada con las erogaciones de la represa de Salto Grande, estimadas entre 18.000 y 19.000 metros cúbicos por segundo. El informe también consideró la influencia de las condiciones del Río de la Plata sobre la desembocadura del Uruguay.

Los factores que pueden sostener la creciente

La combinación de caudales elevados y condiciones desfavorables aguas abajo puede dificultar el escurrimiento y favorecer una suba en Puerto Boca. Por ese motivo, Defensa Civil observa tanto las mediciones del río Gualeguaychú como la evolución del curso al que desemboca.

Los organismos hidrológicos advirtieron, además, sobre posibles precipitaciones en distintos sectores de la cuenca del Uruguay. Las lluvias podrían incidir en la magnitud y la duración de la creciente durante los próximos días.

Para los vecinos de las zonas ribereñas, la recomendación es seguir los canales oficiales y las indicaciones de Defensa Civil, además de evitar acercarse a sectores donde el avance del agua pueda representar un riesgo.