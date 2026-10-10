Creciente del río Uruguay en Concordia: siete familias evacuadas y sectores de la ciudad bajo agua

La creciente del río Uruguay en Concordia continúa afectando distintos sectores de la ciudad y ya provocó la evacuación de siete familias. El avance del agua alcanzó instalaciones del Club Pesca y tramos de las avenidas del Río y Maipú, mientras la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande difundió este sábado 10 de octubre una actualización sobre los niveles previstos para las próximas horas.

Según informó la Municipalidad de Concordia, cuatro de las familias evacuadas fueron trasladadas al centro de evacuados que funciona en el predio de la ex Bagley. Allí permanecen alojadas 22 personas, entre ellas 12 adultos y 10 menores de edad.

Las otras tres familias afectadas se trasladaron a viviendas de familiares. De esta manera, el municipio contabilizó hasta este sábado un total de siete grupos familiares que debieron abandonar sus hogares como consecuencia del avance del río.

El agua avanzó sobre el Club Pesca y sectores de la costanera

Una de las imágenes que refleja la situación se registra en el Club Pesca, donde gran parte de las instalaciones quedó cubierta por las aguas del río Uruguay.

La creciente también alcanzó un tramo de avenida del Río, específicamente en el sector que conduce hacia Zona Verde. Además, se reportó el avance del agua sobre una parte de avenida Maipú.

Estos sectores muestran las consecuencias del aumento del caudal sobre espacios de uso recreativo y vías de circulación cercanas al río. La situación mantiene la atención sobre la evolución de los niveles durante el fin de semana largo.

Qué informó Salto Grande sobre los niveles del río Uruguay

Pasado el mediodía de este sábado, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande difundió su reporte hidrológico diario, con información sobre las cotas previstas para Concordia y la ciudad uruguaya de Salto.

De acuerdo con el organismo, hasta las 15 del domingo 11 de octubre, las cotas máximas en los puertos de Concordia y Salto no superarían los 11,90 y 12,20 metros, respectivamente.

En tanto, el nivel del embalse de Salto Grande tendería a ubicarse en los 32,30 metros, según las estimaciones comunicadas en el mismo informe.

Siete familias debieron abandonar sus viviendas

El impacto de la creciente también se refleja en la situación de los vecinos que tuvieron que dejar sus hogares ante el avance del agua, publicó Concordia Policiales.

De acuerdo con el último informe municipal disponible, cuatro familias fueron alojadas en el centro de evacuados de la ex Bagley, mientras que otras tres encontraron alojamiento en domicilios de familiares.

La información oficial da cuenta de 22 personas asistidas en el centro de evacuados, de las cuales 10 son menores de edad. No se precisó la cantidad de integrantes de las tres familias que se trasladaron por sus propios medios.