Yacyretá abrió las compuertas para atenuar los efectos del aumento de caudal del río Paraná

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) confirmó la apertura de las compuertas del vertedero principal de la represa hidroeléctrica, ubicada sobre el río Paraná, ante el incremento del caudal provocado por las intensas precipitaciones registradas en las cuencas de los ríos Paraná e Iguazú. La maniobra fue informada oficialmente este lunes 12 de octubre y tuvo como objetivo atenuar los efectos de la crecida.

De acuerdo con el organismo binacional, el caudal alcanzó aproximadamente los 28.000 metros cúbicos por segundo, mientras que los informes hidrológicos anticiparon una tendencia creciente durante los próximos días.

La situación estuvo relacionada con las abundantes lluvias registradas en las cuencas superiores y con el incremento de las descargas provenientes de otras centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba de Yacyretá.

Por qué Yacyretá abrió las compuertas

La apertura de los vertederos forma parte de las maniobras de regulación que realiza la central hidroeléctrica cuando aumenta el volumen de agua que recibe el embalse.

Según explicó la Entidad Binacional Yacyretá, las precipitaciones registradas durante los últimos días provocaron un incremento considerable de los aportes de agua hacia el río Paraná.

Uno de los sectores que presentó mayores acumulados fue la cuenca del río Iguazú, donde las lluvias llegaron a ser cinco veces superiores a las previstas, situación que contribuyó al aumento del caudal que llega al complejo hidroeléctrico.

En ese contexto, los responsables de la represa dispusieron la apertura de las compuertas para administrar el volumen de agua y reducir los posibles efectos del incremento sobre las zonas ubicadas aguas abajo.

Qué explicaron desde la Entidad Binacional Yacyretá

El ingeniero Ronnie Ayala, jefe del Departamento Técnico de la Margen Derecha de Yacyretá, explicó que las maniobras realizadas en el vertedero principal forman parte de las medidas destinadas a regular el comportamiento del río.

El especialista señaló que la apertura de las compuertas permite gestionar los caudales que llegan al embalse y atenuar los efectos de la crecida.

Asimismo, aclaró que las inundaciones no deben atribuirse directamente a la apertura de compuertas, ya que el incremento del nivel del río responde principalmente a las precipitaciones y a los aportes de agua provenientes de las cuencas superiores.

De esta manera, la entidad remarcó la importancia de interpretar las maniobras de regulación dentro del contexto hidrológico regional.

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El caudal del río Paraná podría seguir aumentando

El informe oficial advirtió que los aportes de agua continuaban en aumento y que las condiciones hidrológicas podrían mantenerse durante los próximos días.

Ayala detalló que el río Iguazú pasó de aportar aproximadamente 1.500 a 9.000 metros cúbicos por segundo. A ese volumen se sumaron otros 19.000 metros cúbicos por segundo provenientes de Itaipú, lo que llevó el caudal afluente a Yacyretá a unos 28.000 metros cúbicos por segundo.

El funcionario explicó que la crecida responde a un fenómeno natural que se traslada aguas abajo de la represa. En ese sentido, sostuvo que, sin la central hidroeléctrica, el incremento del caudal también se habría producido y podría haber tenido consecuencias mayores.

Mantienen el monitoreo de la situación hidrológica

Ante este escenario, el Departamento Técnico de Yacyretá, a través de su área de Hidrología, continuará con el seguimiento permanente del comportamiento del río Paraná.

El objetivo será evaluar la evolución de los caudales, actualizar las previsiones y mantener informadas a las autoridades y a las comunidades ribereñas para facilitar la adopción de medidas preventivas cuando resulten necesarias.

La entidad remarcó que las maniobras de apertura de compuertas forman parte de la gestión de la crecida y que el comportamiento del río dependerá de las precipitaciones y los aportes provenientes de las cuencas superiores.