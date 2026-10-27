El Jardín Maternal Municipal Tortuguitas cuenta con un espacio renovado

La Municipalidad de Paraná realizó la recuperación integral del espacio de primera infancia ubicado en calle Sara de Eccleston, en barrio Villa Mabel.
La jornada especial fue organizada por el equipo docente del establecimiento junto a los alumnos y sus familias. Actualmente, el jardín maternal cuenta con una matrícula de 46 niños y niñas, de entre 45 días y 3 años.
El viceintendente David Cáceres, presente en la actividad, valoró: “La atención a nuestros gurises es una prioridad, junto a nuestra intendenta Rosario Romero es una política de Estado. Estas mejoras hoy son una realidad: fortalecimos los recursos humanos y la alimentación con profesionales de la nutrición”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Halle, destacó el trabajo del equipo del jardín municipal y la importancia de ofrecer espacios de calidad. “La etapa desde los 45 días hasta los 3 años es vital para el desarrollo de los chicos, futuros adultos. Por eso, invertir y desarrollar una buena educación y brindarles una buena alimentación es fundamental”, dijo.
“Con estas obras transmitimos la responsabilidad por la educación de los más chicos y es lo que nos compromete día a día a trabajar por Paraná. Es un día de festejo y de alegría que nos invita a mejorar cada día nuestros espacios de primera infancia”, añadió.
La directora del Jardín Maternal, Erica Cardozo, expresó: “Es una gran alegría contar con un espacio renovado, sentimos el apoyo y el valor que nos dan”.
Por último, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lórefice, consideró que “lo edilicio tiene que acompañar la tarea del personal de la institución y todas las políticas que se han encarado desde la gestión municipal”.
Las tareas realizadas en el establecimiento incluyeron la reparación de techos y cielorrasos, la renovación integral de los grupos sanitarios y del sector de cocina, la ampliación de un sector del edificio y el pintado de toda la estructura y sus aberturas.