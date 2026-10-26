Colón transmitirá en vivo la misa del Papa León XIV en Paysandú

La misa del Papa León XIV en Paysandú podrá seguirse en vivo desde Colón, Entre Ríos, mediante una transmisión comunitaria organizada por la Municipalidad. La propuesta, denominada Fe Conectada, se realizará el sábado 7 de noviembre en el Centro para el Desarrollo de Colón, con entrada libre y gratuita, para que vecinos y visitantes puedan compartir la histórica celebración religiosa sin necesidad de trasladarse a Uruguay.

El encuentro comenzará a las 9 de la mañana en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), ubicado en San Martín 1334, mientras que la misa presidida por el Pontífice está prevista para las 10 en el Parque París Londres de Paysandú, según el cronograma difundido por la organización.

La actividad forma parte de las acciones impulsadas por el municipio ante la visita del Papa León XIV a la región, que generará un importante movimiento de fieles entre ambas orillas del río Uruguay.

Cómo será la transmisión de la misa del Papa en Colón

Bajo el lema “La fe nos une más allá de las fronteras”, la Municipalidad de Colón convocó a la comunidad a participar de una jornada de encuentro para acompañar la celebración religiosa.

La propuesta Fe Conectada permitirá seguir la misa en directo desde un espacio especialmente dispuesto en el Centro para el Desarrollo de Colón, sin necesidad de cruzar el puente internacional.

Centro para el Desarrollo de Colón.-

La convocatoria estará abierta a toda la comunidad y no requerirá inscripción ni pago de entrada, de acuerdo con la información municipal.

La iniciativa está destinada especialmente a quienes desean participar de este acontecimiento, pero no pueden trasladarse a Paysandú. También busca reunir a familias, vecinos y visitantes en torno a una celebración compartida.

Cuándo y dónde será la misa del Papa León XIV en Paysandú

La visita del Papa León XIV a Paysandú está programada para el sábado 7 de noviembre, en el marco de su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

Según el programa oficial citado por el municipio, el Pontífice llegará a la ciudad uruguaya durante la mañana y presidirá la Santa Misa a las 10 en el Parque París Londres.

La cercanía entre Colón y Paysandú, conectadas por el Puente Internacional General Artigas, convierte a ambas ciudades en protagonistas de una jornada de especial relevancia religiosa y turística.

Desde la Municipalidad destacaron que la celebración también representa una oportunidad para fortalecer los vínculos históricos, culturales y comunitarios entre Argentina y Uruguay.

Cómo inscribirse para asistir presencialmente a la misa

Quienes deseen viajar a Paysandú para participar de la celebración deberán realizar una inscripción previa y gratuita, según informó la Municipalidad de Colón.

El registro se encuentra disponible en la plataforma oficial del viaje apostólico: www.papaleonuruguay.uy.

La organización estableció este mecanismo para ordenar el ingreso de los asistentes al predio donde se desarrollará la misa.

Papa León XIV.-

Por ese motivo, se recomienda completar el trámite con anticipación y consultar las condiciones de acceso, los horarios de apertura y las disposiciones previstas para la jornada.

También será importante prever el tiempo necesario para llegar al lugar, debido a la afluencia de fieles que podría registrarse durante la visita papal.

Qué deben tener en cuenta quienes crucen desde Colón a Paysandú

La Municipalidad difundió una serie de recomendaciones para los entrerrianos que tengan previsto cruzar a Uruguay a través del Puente Internacional General Artigas.

En primer lugar, recordó la necesidad de contar con la documentación migratoria vigente para ingresar al país vecino.

En el caso de los menores de edad, también deberán cumplirse los requisitos correspondientes para acreditar el vínculo familiar y presentar las autorizaciones de viaje cuando sean necesarias.

Además, se aconseja consultar con anticipación las condiciones del tránsito y prever posibles demoras en el paso fronterizo, especialmente durante las horas previas a la misa.

Otro aspecto a considerar es el funcionamiento del peaje internacional y los medios de pago habilitados.

La información sobre el evento y las recomendaciones para viajar se encuentra disponible en el sitio de la Secretaría de Turismo y Cultura de Colón: www.colonturismo.tur.ar.

Colón y Paysandú coordinan acciones ante la visita papal

La Municipalidad de Colón informó que viene desarrollando una agenda de trabajo conjunto con autoridades y organismos de Argentina y Uruguay para acompañar la organización de la visita del Papa.

A través de la Secretaría de Turismo y Cultura, se mantuvieron encuentros vinculados con la disponibilidad de servicios, la organización turística y el funcionamiento del paso fronterizo.

Estas acciones buscan facilitar la circulación de visitantes y brindar información a quienes participen de las actividades programadas en Paysandú.

El municipio destacó que la cooperación entre ambas ciudades resulta fundamental para afrontar acontecimientos que convocan a personas de distintos puntos de la región.