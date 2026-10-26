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Por obras en un acueducto podría resentirse el servicio de agua potable en una zona de Paraná

Personal de la municipalidad interviene un acueducto en calles San Luis y Nogoyá, donde se detectó una posible fisura. Debido a los trabajos podría verse afectado el servicio de agua potable en la zona.

26 de Octubre de 2026
Realizan obras en acueducto de calles San Luis y Nogoyá
Realizan obras en acueducto de calles San Luis y Nogoyá

Personal de la municipalidad interviene un acueducto en calles San Luis y Nogoyá, donde se detectó una posible fisura. Debido a los trabajos podría verse afectado el servicio de agua potable en la zona.

La municipalidad de Paraná anunció que realizará obras en un acueducto en calles San Luis y Nogoyá -de 400 milímetros-, que transporta el suministro para abastecer una amplia zona urbana adyacente.

 

Allí se detectó una posible fisura que provocó la aparición de agua sobre la calzada asfáltica.

 

Realizadas las primeras tareas de inspección y verificación, desde las primeras horas de la mañana se este lunes comenzarán las tareas de excavación y descubrimiento del acueducto.

 

El tramo se encuentra emplazado en un sector con redes de distintos servicios públicos que se superponen, de modo que los trabajos en marcha exigen extremar las precauciones al avanzar en la identificación y reparación de la posible avería.

 

Por la realización de estas acciones en la red distribuidora del servicio podrían registrarse casos de baja presión del suministro en dos sectores de la ciudad: en el área comprendida entre avenida Francisco Ramírez, Colón, San Luis hacia la costa del río Paraná, abarcando los barrios Macarone y El Morro. Y también en la zona aledaña, entre Ramírez hacia el este, Fraternidad, 3 de Febrero hacia el norte, hasta la costa del río Paraná, en jurisdicciones de las comisiones vecinales Florida, Yatay, Villa Almendral y Thompson.

 

Se estima que las intervenciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde.

 

Por ello se recomienda a los usuarios de ambas zonas mencionadas, que realicen un uso racional del suministro disponible en sus tanques de reservas domiciliarios.

 

Asimismo, se solicita a los automovilistas circular con precaución en inmediaciones a la intersección entre calles San Luis y Nogoyá, y respetar la señalización preventiva.

Temas:

obras agua potable Paraná
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