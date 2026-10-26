Un hombre fue detenido tras amenazar con un arma blanca durante una discusión familiar

Un hombre de 73 años fue aprehendido durante la madrugada del domingo en la ciudad de Colón, luego de amenazar con un arma blanca en medio de un episodio de violencia familiar. La intervención policial se produjo tras un llamado de alerta que informó sobre un altercado dentro de una vivienda.

El hecho ocurrió minutos después de la 1, cuando la Sala de Comunicaciones y Videovigilancia recibió una comunicación que advertía sobre una situación de violencia familiar. Ante el aviso, efectivos del Comando Radioeléctrico se dirigieron al domicilio para intervenir.

Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron al hombre cuando intentaba retirarse de la propiedad. Según el informe policial, el acusado presentaba signos visibles de haber consumido bebidas alcohólicas.

Tras controlar la situación, los efectivos informaron lo sucedido a la Unidad Fiscal de turno, que dispuso el secuestro del elemento cortopunzante presuntamente utilizado durante las amenazas.

La autoridad judicial también ordenó la formalización de las denuncias correspondientes para avanzar con las actuaciones vinculadas al episodio de violencia familiar.

Posteriormente, el hombre de 73 años fue trasladado al hospital local, donde recibió una revisión médica. Una vez finalizado el examen, fue conducido a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.