Santa Fe: hallaron un cuerpo en el río Paraná y buscan a otro hombre tras un naufragio

El cuerpo encontrado este sábado por la mañana en el río Paraná, a la altura de Granadero Baigorria, Santa Fe, fue identificado como el de Gustavo Fabián Muñoz, uno de los pescadores desaparecidos tras el naufragio de una lancha en Fray Luis Beltrán. Sus familiares reconocieron los restos durante la tarde en el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario.

Muñoz era buscado desde el jueves 15 de octubre, cuando cayó al agua junto con otros dos hombres luego de que la embarcación en la que viajaban se diera vuelta en el río Paraná. Con esta identificación, Héctor Flores permanece desaparecido y continúa el operativo para encontrarlo.

Foto: SL24

Cómo fue el hallazgo del cuerpo en Granadero Baigorria

El cuerpo fue encontrado alrededor de las 8.50 de este sábado, frente a la guardería náutica Tifón Water Planet, en Granadero Baigorria. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona flotando en las inmediaciones de los pontones de amarre.

Foto: La Lupa

Efectivos del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar y constataron la situación. Luego preservaron el sector y dieron intervención a Prefectura Naval Argentina, por cuestiones de jurisdicción, y a la fiscalía de turno del Ministerio Público de la Acusación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para realizar las pericias correspondientes. Cerca de las 19.30, familiares de Muñoz se presentaron en el establecimiento y lo reconocieron a partir de sus características físicas, tatuajes y pertenencias personales.

Continúa la búsqueda de Héctor Flores

Con la identificación de Muñoz, Héctor Flores es el único de los tres pescadores desaparecidos que todavía no fue localizado. En tanto, el cuerpo de Ezequiel Stegmann, de 35 años, había sido encontrado el lunes anterior en aguas del Paraná, a la altura de Villa Gobernador Gálvez.

Los familiares de Muñoz y Flores se habían acercado durante la jornada del sábado al sector donde fue hallado el cuerpo, con la esperanza de reconocer a la persona encontrada.

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La búsqueda de Flores continúa luego de varios días de rastrillajes en el río y sus alrededores.

El naufragio ocurrió el 15 de octubre en Fray Luis Beltrán

El episodio que dio origen al operativo ocurrió el jueves 15 de octubre, alrededor de las 21.40, en la zona de Quinta Zelaya, sobre la costa del río Paraná, en Fray Luis Beltrán.

Cuatro hombres intentaban cruzar el río a bordo de una lancha cuando perdieron el control de la embarcación, a pocos metros de llegar al Club Náutico de esa localidad. Como consecuencia, los cuatro cayeron al agua.

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Uno de ellos, identificado como Rogelio C., de 61 años, logró ponerse a salvo. Personal de Prefectura lo encontró en los muelles de la empresa Puerto BG, en San Lorenzo, y posteriormente fue trasladado al hospital Granaderos a Caballo para recibir atención médica.

El sobreviviente relató que viajaba con tres amigos y que, tras caer al río, perdió contacto con ellos. A partir de ese momento, Prefectura desplegó un operativo para localizar a Gustavo Muñoz, Ezequiel Stegmann y Héctor Flores.