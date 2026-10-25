Crespo vivió una emotiva ordenación diaconal de dos misioneros oriundos de Ghana

Crespo vivió este sábado una emotiva celebración religiosa con la ordenación diaconal de dos misioneros de la Congregación del Verbo Divino, oriundos de Ghana. Francis Ernest Boomah, actualmente radicado en la ciudad entrerriana, y Augustine Langdindome Boruzie recibieron el diaconado durante una ceremonia realizada en la Parroquia San José.

La celebración fue presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, y contó con la participación de sacerdotes de Crespo y de otras localidades, integrantes de la comunidad parroquial y fieles que acompañaron a los dos religiosos en este paso de su camino vocacional.

Foto: Entre Ríos Ahora

Uno de los momentos destacados se produjo al comienzo de la ceremonia, cuando integrantes de la comunidad ingresaron al templo con las banderas de Argentina, del Vaticano y de Ghana. También llevaron un globo terráqueo, en referencia a la presencia internacional de la Congregación del Verbo Divino.

Una celebración que unió a Crespo con Ghana

Luego del ingreso de los símbolos representativos, los dos misioneros hicieron su entrada junto al arzobispo, monaguillos y sacerdotes que participaron de la celebración.

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Durante la ceremonia se compartieron breves biografías de Francis y Augustine, en las que se repasaron sus trayectorias religiosas, el año en que ingresaron al seminario y su llegada a la Argentina.

La ordenación tuvo un significado especial para ambos, que se encuentran lejos de su país natal y desarrollan su vocación misionera en otro continente. La presencia de las banderas y las referencias a Ghana permitieron reflejar ese vínculo con sus raíces y con la comunidad que los recibió.

Música y danzas típicas durante la presentación de las ofrendas

Otro de los momentos emotivos de la jornada tuvo lugar durante la presentación de las ofrendas. En esa instancia, un grupo de jóvenes de la Parroquia San José realizó un baile típico de Ghana, acompañado por música de ese país interpretada por el coro parroquial.

La propuesta incorporó elementos de la cultura de los misioneros a la celebración religiosa y generó un espacio de encuentro entre las tradiciones de su tierra de origen y la comunidad de Crespo.

La ceremonia también fue transmitida a través de las redes sociales, lo que permitió que personas de otros lugares y países pudieran seguir la ordenación.

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El mensaje de “Pancho” Boomah, lejos de su tierra natal

En el cierre de la celebración, Francis Ernest Boomah, conocido como “Pancho”, dirigió unas palabras a los presentes. Su mensaje estuvo marcado por la emoción de vivir este momento de su camino religioso lejos de Ghana.

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Boomah se expresó en castellano y en inglés, teniendo en cuenta que la transmisión llegaba a personas de distintos países. De esta manera, pudo compartir el significado de la ordenación tanto con la comunidad que lo acompaña en Crespo como con quienes siguieron la ceremonia desde otros lugares.

Tras la celebración religiosa, los asistentes compartieron un encuentro de camaradería en el salón parroquial, donde continuaron acompañando a los nuevos diáconos.