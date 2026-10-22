Dos religiosos africanos serán ordenados diáconos en una parroquia entrerriana

Francis Ernest Boamah, conocido como Pancho, y Augustine Langdindome Boruzie, llamado Agustín, recibirán la ordenación diaconal este sábado 24 de octubre en la parroquia San José de Crespo. La ceremonia será presidida por monseñor Raúl Martín. Ambos compartieron su historia y pidieron acompañamiento
Dos jóvenes religiosos oriundos de Ghana serán ordenados diáconos este sábado 24 de octubre, a las 19, en la parroquia San José de Crespo, durante una celebración presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín. Se trata de Francis Ernest Boamah, conocido como Pancho, y Augustine Langdindome Boruzie, llamado Agustín, quienes pertenecen a la congregación de los Misioneros del Verbo Divino y llevan aproximadamente diez años de formación religiosa.
Antes de recibir la ordenación diaconal, ambos realizarán este jueves 22 de octubre sus votos perpetuos en la ciudad de Santa Fe, un compromiso definitivo con la vida religiosa que incluye pobreza, castidad y obediencia.
En diálogo con Estación Plus Crespo, los jóvenes compartieron sus experiencias, explicaron el significado de estas celebraciones y convocaron a los vecinos a acompañarlos en una etapa que consideran fundamental en su camino hacia el sacerdocio.
La ordenación diaconal será este sábado en Crespo
La ceremonia principal tendrá lugar el sábado 24 de octubre, a las 19, en la parroquia San José de Crespo, donde Pancho y Agustín recibirán el sacramento del orden en el grado del diaconado.
La celebración eucarística será presidida por monseñor Raúl Martín, arzobispo de Paraná, y contará con la participación de sacerdotes de la congregación del Verbo Divino y del clero diocesano.
También se espera la presencia de familiares, amigos y personas que viajarán desde distintas provincias para acompañar a los jóvenes religiosos.
Al finalizar la misa, los participantes compartirán una comida fraterna en el salón parroquial, como parte de los festejos por este acontecimiento.
Para ambos, la ordenación representa un paso decisivo después de una década de preparación espiritual, académica y pastoral.
Qué significa convertirse en diácono
Pancho explicó que el diaconado constituye una etapa del camino hacia el sacerdocio y permite asumir nuevas responsabilidades dentro de la Iglesia católica.
Los diáconos pueden celebrar bautismos, asistir a matrimonios, realizar bendiciones, acompañar a personas enfermas y presidir determinadas celebraciones de exequias.
Sin embargo, todavía no pueden presidir la Eucaristía ni administrar el sacramento de la reconciliación mediante la confesión, funciones reservadas a los sacerdotes.
Según el itinerario formativo que describieron, la ordenación sacerdotal podría concretarse aproximadamente seis meses después de recibir el diaconado.
De esta manera, la celebración del sábado marcará el comienzo de una nueva etapa en su servicio pastoral.
Los votos perpetuos: una decisión para toda la vida
Antes de la ceremonia en Crespo, los jóvenes vivirán otro acontecimiento importante en su vocación religiosa.
Este jueves 22 de octubre, a las 19, profesarán sus votos perpetuos en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, de la ciudad de Santa Fe.
La profesión perpetua representa la consagración definitiva a la vida religiosa dentro de la congregación de los Misioneros del Verbo Divino.
Pancho explicó que este compromiso comprende tres votos fundamentales: pobreza, castidad y obediencia. “Esos tres votos nos comprometen toda la vida al servicio de Dios”, manifestó.
La ceremonia será seguida por una cena fraterna, en la que compartirán este momento con las personas que los acompañaron durante su formación.
Diez años de formación lejos de Ghana
Pancho y Agustín son oriundos de Ghana, país ubicado en África occidental, y comenzaron su preparación religiosa hace aproximadamente diez años.
Durante ese tiempo compartieron distintas etapas de formación con otros compañeros, algunos de los cuales ya fueron ordenados sacerdotes y otros continúan su camino vocacional en diferentes países.
La experiencia también implicó adaptarse a nuevas culturas y aprender idiomas para integrarse a las comunidades donde desarrollan sus tareas pastorales.
Pancho explicó que Ghana posee una gran diversidad lingüística, con más de 60 lenguas y variedades locales.
Para Agustín, uno de los principales desafíos fue aprender castellano, especialmente por las diferencias con los idiomas que conocía.
El joven religioso reconoció que considera interesante el español, aunque señaló que la conjugación de los verbos es uno de los aspectos que más dificultades le presenta.
A pesar de esas diferencias culturales, ambos destacaron la recepción que encontraron en las comunidades argentinas y los vínculos que construyeron durante su estadía.
“Ya me identifico como crespense”
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando Pancho habló sobre su relación con Crespo, ciudad en la que lleva ocho meses.
El joven religioso expresó su agradecimiento por el afecto recibido y aseguró que ya siente a la localidad entrerriana como parte de su vida. “Ya me identifico como crespense, me siento muy bien entre ustedes, y eso me llena siempre el corazón de mucha alegría”, manifestó.
Pancho explicó que compartir la ordenación con los vecinos tendría un significado especial, porque considera que la comunidad forma parte de su recorrido vocacional.
Por ese motivo, invitó a las familias a participar de la misa del sábado y acompañarlos en un día que definió como muy importante para ambos.
La celebración también será una oportunidad para agradecer a quienes los recibieron y acompañaron durante su formación religiosa.
El pedido de Agustín: acompañamiento y oraciones
Agustín, por su parte, destacó la dimensión espiritual de los compromisos que asumirán durante esta semana.
El joven explicó que realizar los votos perpetuos implica una decisión profunda, porque representa una entrega definitiva a la vida religiosa. “También pedimos sus oraciones, porque es un tiempo un poco difícil, de poder decir sí firmemente a Dios y definitivamente, porque eso es para toda la vida”, expresó.
Sus palabras reflejaron la importancia que ambos atribuyen al acompañamiento espiritual de las comunidades.
Además de invitar a participar de las celebraciones, solicitaron que los fieles continúen acompañándolos con sus oraciones durante las próximas etapas de su formación.