Empleados intentaron llevarse más de 7 kilos de carne escondidos en las botas

Empleados de una carnicería de la ciudad de Resistencia, en Chaco, intentaron robar paquetes de carne escondiéndola dentro de sus botas. Al notar esto, el dueño del lugar logró demorarlos hasta el arribo de las unidades de la comisaría Tercera.

El hecho sucedió este miércoles en el local de la cadena de carnicerías y verdulerías “La Chacra”, ubicada en avenida Alvear y Hernandarias.

Los culpables por supuesto hurto fueron dos hombres de 37 y 24 años respectivamente. El propietario del establecimiento al constatar que las dos personas llenaron de carne el espacio entre sus pies y el calzado logró demorar a los sujetos hasta la llegada de la policía. Al momento de la llegada del personal policial, el comerciante ya había exigido a los delincuentes que entreguen la mercadería sustraída del depósito.

Tras la confirmación del delito, los oficiales policiales secuestraron y pesaron las cantidades, siendo un total de 7.260 kilogramos lo que intentaron llevar entre sus pies. La causa estuvo está caratulada como "Supuesto hurto" y los autores se encuentran detenidos.