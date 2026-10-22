Diputados aprobaron las leyes de Tierras y Discapacidad, mientras que Morosidad volvió a comisión

La Cámara de Diputuados aprobó las leyes de Tierras y Discapacidad y el proyecto sobre endeudamiento y morosidad pasó a comisión.
Con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, el oficialismo logró aprobar la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. El texto vuelve al Senado para su sanción definitiva, luego de que la Cámara de Diputados restableciera la ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, que le pone límites a la venta de terrenos rurales en manos de extranjeros. En la que se espera que será una extensa jornada, también se debate Discapacidad y Morosidad.
En un giro que meses atrás parecía impensado, el oficialismo logró aprobar en el recinto de la Cámara de Diputados la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. Se trata de la iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y que en el Senado le significó un verdadero dolor de cabeza a Patricia Bullrich ya que, entre sus puntos salientes, apuntaba a derogar la ley de Tierras sancionada en 2011, y que le pone un límite del 15% a la venta de tierras a personas que no vivan en la Argentina. Por falta de votos, la exministra debió suprimir ese capítulo.
En aquel entonces, la iniciativa fue aprobada por 37 a 33 votos en el Senado. Entre otros temas, el texto introduce modificaciones en las expropiaciones para que "hagan el menor daño a la propiedad privada", como señaló el diputado de LLA y miembro informante, Santiago Santurio, al defender la iniciativa. A grandes rasgos, este capítulo establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva".
En este sentido, la iniciativa considera indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Al mismo tiempo, fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días.
A propósito de los desalojos, la iniciativa, que fue impulsada por Federico Sturzenegger, amplía su posibilidad para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". Al mismo tiempo, garantiza hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo".
Ahora bien, el texto dictaminado en comisión en la Cámara de Diputados le introdujo una modificación a la media sanción del Senado. Reincorporó la ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero, mientras la versión original, impulsada por el "Coloso", buscaba derogar la ley, la versión aprobada por la Cámara baja restablece la ley kirchnerista y "deroga la derogación" de la misma, contemplada en el DNU 70/23.
"Han vuelto a la ley del peronismo", chicaneó el massista Diego Juliano, al hacer hincapié en el restablecimiento de la Ley de Tierras -tema al que Santurio no aludió en su dircurso. "Pusieron a la Argentina en venta al 100%", les recriminó el diputado.
“Pretendían llevarse puesta la Ley de Tierras, la Ley de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares en la Argentina y la Ley de Manejo del Fuego. Fracasaron en el Senado y quedó bastante poco de aquel disparate del ministro Sturzenegger. No porque el gobierno haya entrado en razones, sino por los cuestionamientos institucionales, judiciales, pero, sobre todo, por la presión de gran parte de la sociedad”, dijo a su turno el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
"La Libertad Avanza va a estar levantando la manito a favor de una ley que su Presidente (Javier Milei) quiso hacer pelota", dijo la diputada de la Cámpora, Paula Penacca, al hacer uso de la palabra y recordar que el mandatario intentó derogar la ley.
La Libertad Avanza "retrocedió en chancletas", como dijo más de un diputado opositor en el recinto y reflotó la ley de Sturzenegger luego de que la Corte Suprema activara el artículo del DNU 70/23 que derogaba la ley de Tierras. Con ese pronunciamiento, la oposición convocó a una sesión la semana pasada que, entre otros temas, incluía el decreto para rechazarlo y así dejar sin efecto la derogación.
Con el restablecimiento de la ley kirchnerista en el texto del "Coloso", el oficialismo logró desactivar esa sesión opositora, y logró evitar que el polémico DNU naufragara. La promesa que LLA le hizo a los aliados fue que en la sesión convocada para este miércoles, ese proyecto -con sus modificaciones- sería incorporado en el temario. Y así fue.
Al momento de la votación de esos artículos, el acompañamiento fue abrumador: reunió 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones. Los votos negativos fueron de dos de los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo. Lo propio hizo el salteño Pablo Outes, que se referencia en Gustavo Sáenz, así como la neuquina que responde al mandatario Rolando Figueroa, Karina Maureira. En tanto, se inclinaron por la abstención los 4 legisladores del FIT, además de la exlibertaria Marcela Pagano y la "lilita" Mónica Frade.
Fondos en discapacidad
La Libertad Avanza consiguió un apoyo cuasi unánime por su iniciativa para la discapacidad, con 237 votos a favor (contra 9 rechazos y 4 abstenciones) luego de que acepte diversas reformas que le solicitaron aliados provinciales con vinculación con los colectivos de pensionados y prestadores de servicios. "Empezamos a andar un camino en el cual comenzamos a buscar consensos", reconoció la cordobesa Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza). Las abstenciones fueron del Frente de Izquierda y los votos en contra fueron exclusivamente de los representantes del cordobecismo, junto a su compañera de bloque Lourdes Arrieta.
Las negociaciones con opositores y dialoguistas, adelantadas por este medio, fueron explicitadas por el misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) durante la sesión. "Nuestras disidencias son de fondo e importantes", dijo y advirtió que "si nuestras sugerencias no son aceptadas no vamos a acompañar la ley". La carta que jugó el diputado es que los 10 miembros de su bloque pueden destrabar la mayoría de ambos lados de la grieta.
Los cambios realizados alcanzaron la mitad de la ley libertaria e incluyeron garantizar la atención sanitaria, disponer límites de plazos (de hasta un mes) para la actualización de los montos de los prestadores; determinar los requisitos -y quitar arbitrariedad- para ser beneficiario de una pensión; derogar la suspensión preventiva sin la posibilidad de un descargo previo; blindar el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad; permitir la compatibilidad de las pensiones con el vínculo laboral; establecer fondos concretos provenientes del Ministerio de Salud; y derogar elementos de discrecionalidad del Ejecutivo pero también beneficios impositivos a empleadores.
Durante la tarde, y con amplia mayoría, los diputados le dieron media sanción a un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, a reformas del Código Penal para establecer condenas al vandalismo rural y al traspaso de un inmueble estratégico en la localidad chaqueña de Barranqueras. Más ajustada fue la votación que impulsó el oficialismo para la ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", dado que con 125 votos a favor y 119 en contra (entre los que se encontraban habituales aliados provinciales y el MID) blindó la ley de Tierras sancionada durante el kirchnerismo, lo que representó una modificación del proyecto sancionado en el Senado. Es por esa reforma que la propuesta será girada nuevamente a la Cámara alta.