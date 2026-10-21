Boleta Única de Papel: comienzan las capacitaciones en Entre Ríos de cara a las elecciones

El Gobierno de Entre Ríos iniciará un ciclo de capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel, destinado inicialmente a estudiantes secundarios. La propuesta recorrerá todos los departamentos de la provincia para preparar a los ciudadanos de cara a las elecciones de 2027.
El Gobierno de Entre Ríos iniciará este jueves 22 de octubre un ciclo de capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel (BUP), con el objetivo de preparar a la ciudadanía para las elecciones provinciales de 2027. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo junto con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), se desarrollará en todos los departamentos entrerrianos.
La primera etapa estará destinada a estudiantes secundarios de las cabeceras departamentales. Posteriormente, las actividades se ampliarán a docentes, personas mayores, personas con discapacidad y público en general, mediante encuentros informativos, consultas y simulacros de votación.
El programa buscará que los ciudadanos conozcan el funcionamiento del nuevo instrumento electoral, practiquen su utilización y puedan ejercer su derecho al voto con mayor autonomía.
Cómo serán las capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel
Las jornadas estarán coordinadas por docentes y especialistas de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, junto con equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Trabajo.
El ministro Manuel Troncoso destacó la importancia de preparar a la población para la implementación del sistema electoral. "Hemos trabajado mucho con distintas áreas del Gobierno en este ciclo porque la implementación de la Boleta Única de Papel requiere información, preparación y compromiso con la calidad de nuestras elecciones", expresó.
Además, sostuvo: "Desde el Gobierno provincial queremos que cada entrerriano conozca el sistema, sepa cómo utilizarlo y pueda ejercer su derecho al voto con autonomía y seguridad".
Cronograma de las primeras jornadas
La presentación oficial del programa se realizará el jueves 22 de octubre, a las 10, en la Facultad de Trabajo Social de la UNER, en Paraná, con la participación de autoridades provinciales y municipales, docentes y referentes institucionales.
Las primeras capacitaciones en establecimientos educativos se desarrollarán el lunes 26 de octubre, según el siguiente cronograma:
- Diamante: a las 10, en la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Dr. Alfredo Materi.
- Concepción del Uruguay: a las 10 y a las 14.30, en el Colegio Histórico.
- Victoria: a las 14.30, en la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco.
Desde el Gobierno provincial señalaron que el ciclo continuará en las restantes cabeceras departamentales, con actividades adaptadas a los diferentes sectores de la población.
La propuesta forma parte de las acciones de preparación para las elecciones de 2027, cuando los entrerrianos deberán utilizar la Boleta Única de Papel en los comicios provinciales.