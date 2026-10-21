Frigerio analizó medidas de salud mental y prevención ante el fenómeno de El Niño

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se abordaron políticas de salud mental, prevención ante posibles contingencias climáticas, infraestructura y seguridad. Gustavo Hein destacó el trabajo conjunto de los ministerios.
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este miércoles una reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde se analizaron distintos temas prioritarios para Entre Ríos, con especial atención en las políticas de salud mental y las medidas de prevención ante el fenómeno climático de El Niño.
También se repasaron acciones vinculadas con infraestructura, seguridad y coordinación entre organismos provinciales. Del encuentro participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros y secretarios del Ejecutivo provincial.
Durante la jornada, las autoridades evaluaron las acciones desarrolladas y los desafíos previstos para los próximos meses.
"Abordamos una amplia agenda de temas que incluyó también un repaso del encuentro de la Región Centro", indicó Hein, quien brindó detalles sobre los principales asuntos tratados.
La salud mental como política de Estado
Uno de los ejes centrales fue el abordaje de la salud mental, una problemática que, según destacó Hein, el gobernador Frigerio asumió como una política de Estado.
En ese marco, el legislador hizo referencia a una jornada provincial en la que se presentaron los trabajos anuales de talleres desarrollados con la participación de distintas organizaciones y ministerios.
"El gobernador siempre resalta el trabajo interministerial", expresó Hein, quien subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las diferentes áreas del Estado.
"Estamos haciendo una cronología y una trazabilidad de los hechos. Lo que no se mide, no se corrige", sostuvo al referirse a la importancia de evaluar las intervenciones y realizar un seguimiento de las acciones implementadas.
Prevención ante El Niño y posibles contingencias climáticas
Otro de los temas abordados fue la preparación de la provincia frente a las posibles consecuencias del fenómeno climático de El Niño, especialmente durante los meses de diciembre, enero y febrero.
Hein explicó que el Gobierno provincial realiza un seguimiento de las condiciones meteorológicas, el equipamiento disponible y las intervenciones hidráulicas y de infraestructura necesarias para anticiparse a eventuales emergencias.
"Tenemos que estar preparados y generar los recursos necesarios para estar a la altura de lo que nos piden los vecinos", manifestó el presidente de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, remarcó que la planificación anticipada y la articulación entre organismos resultan fundamentales para organizar las respuestas ante posibles contingencias climáticas.
Reconocimiento a deportistas y actividades provinciales
Por otra parte, Hein se refirió al homenaje realizado en la Cámara de Diputados a los deportistas entrerrianos que participaron de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. "Es un mimo al alma que los deportistas también necesitan. Son esas cosas que nos muestran que el deporte es una actividad que nivela e incluye", expresó.
Asimismo, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial al Mundial de Canotaje que se desarrolla en Gualeguaychú, al considerar que representa una oportunidad para visibilizar el potencial deportivo de Entre Ríos.
Finalmente, invitó a la comunidad a participar de las actividades previstas para el domingo en Concepción del Uruguay, en conmemoración de un nuevo aniversario del nacimiento del general Justo José de Urquiza. La jornada contará con la presencia de autoridades provinciales y el acompañamiento al municipio anfitrión.