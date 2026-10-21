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Economía Actualización de haberes previsionales

Jubilación mínima y máxima de ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en noviembre de 2026

La jubilación mínima y máxima de ANSES tendrán un aumento del 1,9% en noviembre de 2026, de acuerdo con la inflación de septiembre. El haber mínimo llegará a $444.027,73 y el máximo a $2.987.886,17.

21 de Octubre de 2026
Jubilación mínima y máxima de ANSES en noviembre de 2026.
Jubilación mínima y máxima de ANSES en noviembre de 2026. Foto: Archivo Elonce.

La jubilación mínima y máxima de ANSES tendrán un aumento del 1,9% en noviembre de 2026, de acuerdo con la inflación de septiembre. El haber mínimo llegará a $444.027,73 y el máximo a $2.987.886,17.

La jubilación mínima y máxima de ANSES tendrán una nueva actualización en noviembre de 2026, con un incremento del 1,9% vinculado a la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta suba, el haber mínimo alcanzará los $444.027,73, mientras que la jubilación máxima llegará a $2.987.886,17.

 

 

El aumento se aplicará sobre los valores correspondientes a octubre y alcanzará a las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones previsionales comprendidas en el mecanismo de movilidad mensual. De esta manera, todos los beneficiarios incluidos en el régimen recibirán el mismo porcentaje de actualización, aunque el incremento en pesos variará según el monto de cada prestación.

 

Además, continúa la expectativa por la posible continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 que el Gobierno nacional viene otorgando a jubilados y pensionados de menores ingresos. Su pago durante noviembre todavía requiere una confirmación oficial.

 

 

Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre

 

Con el incremento del 1,9%, la jubilación mínima será de $444.027,73, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.987.886,17. Estos valores corresponden a los montos calculados con la actualización mensual y no incluyen eventuales bonos extraordinarios, publicó Iprofesional.

 

 

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el ingreso será de $355.222,19, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez alcanzarán los $310.819,41, mientras que las madres de siete hijos o más que perciben una pensión cobrarán $444.027,73.

 

 

El mecanismo de movilidad establece que las prestaciones previsionales se actualicen mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un desfase de dos meses. Por ese motivo, el aumento de noviembre toma como referencia la inflación registrada durante septiembre.

Temas:

jubilaciones noviembre 2026
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