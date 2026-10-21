Una mujer se encadenó frente a ANSES en Córdoba para reclamar la jubilación de su esposo enfermo

Una mujer se encadenó frente a una oficina de ANSES en Córdoba para reclamar la jubilación de su esposo, quien padece una grave enfermedad neurológica. La protesta se realizó este miércoles frente a la sede del organismo ubicada sobre calle Avellaneda, ante la falta de una resolución del trámite previsional y la difícil situación económica que atraviesa la familia.

La protagonista del reclamo, identificada como Sandra, explicó que su marido padece demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las capacidades cognitivas y funcionales. Debido a su estado de salud, el hombre requiere cuidados permanentes, publicó Cadena3.

Según relató la mujer, la familia se encuentra sin ingresos y sin servicios básicos. Además, debieron cerrar el pequeño negocio que constituía su principal fuente de sustento, mientras que Sandra no puede trabajar porque debe dedicarse al cuidado de su esposo.

El reclamo por la jubilación y la respuesta de ANSES

La mujer aseguró que inicialmente le informaron que el trámite jubilatorio de su marido recién podría resolverse en diciembre. Sin embargo, consideró que la familia no puede esperar hasta esa fecha debido a la gravedad de la enfermedad y la falta de recursos económicos.

Ante esta situación, decidió encadenarse a un árbol frente a la sede de ANSES para visibilizar el caso y exigir una solución urgente que les permita afrontar sus necesidades básicas.

Tras la protesta, las autoridades locales del organismo revisaron la situación y se comprometieron a brindar una respuesta en las próximas horas, con el objetivo de avanzar de manera prioritaria en el expediente.