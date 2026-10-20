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Economía Asignación Universal por Hijo

AUH de ANSES en noviembre: de cuánto es la asignación con el aumento confirmado

El organismo previsional aplicará una suba automática del 1,93% para el penúltimo mes del año. Los importes netos de bolsillo se depositarán entre la segunda y la tercera semana de noviembre. Cuánto es lo que van a cobrar.

20 de Octubre de 2026
De cuánto es la AUH con el aumento confirmado.
De cuánto es la AUH con el aumento confirmado. Foto: (Archivo).

El organismo previsional aplicará una suba automática del 1,93% para el penúltimo mes del año. Los importes netos de bolsillo se depositarán entre la segunda y la tercera semana de noviembre. Cuánto es lo que van a cobrar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de haberes para las más de 2,5 millones de familias que perciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE). Para los cobros de noviembre de 2026, el aumento fijado por la fórmula de movilidad es del 1,93%.

Este porcentaje surge de tomar como referencia la inflación de septiembre registrada por el INDEC (1,9%) y aplicarle el cálculo técnico de dos decimales, lo que arroja la cifra final exacta para reajustar los ingresos que llegan a más de 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.

 

En números: de cuánto es la AUH en noviembre de 2026

 

Como es habitual, la ANSES liquida mensualmente el 80% del valor total de la prestación de manera directa, mientras que el 20% restante queda resguardado a la espera de la acreditación de los controles de salud y educación.

Con el incremento del 1,93% ya aplicado, los importes netos de bolsillo que se depositarán entre la segunda y la tercera semana de noviembre quedan definidos de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $127.684,68
  • Asignación por Embarazo (AUE): $127.684,68
  • AUH por Hijo con Discapacidad: $415.759,20

 

Chau al trámite en papel: cómo funciona el nuevo sistema para cobrar el 20%

 

Hasta hace poco, la única forma de recuperar el dinero retenido anualmente era completando el formulario físico de la Libreta AUH y llevándolo a sellar a hospitales y escuelas. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano anunció un cambio operativo fundamental para simplificar las gestiones.

Para los titulares que tengan a cargo menores de entre 5 y 17 años, la certificación de la condicionalidad (asistencia escolar y calendario sanitario) pasará a ser automática. El mecanismo funcionará bajo las siguientes claves:

 

-Cruce de información oficial: el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación le enviarán los registros de los menores directamente a la base de datos de la ANSES mediante un sistema de intercambio digital seguro.

 

-Fin de la presencialidad: los beneficiarios quedan eximidos de presentar el formulario de papel firmado en las oficinas del organismo, eliminando las demoras y trabas burocráticas.

 

-Transparencia y rapidez: el Gobierno busca agilizar los tiempos de pago del 20% acumulado, garantizando que la información provenga de fuentes oficiales, lo que reduce drásticamente el margen de error humano o fraude que implicaba la antigua carga manual.

Temas:

Anses AUH Libreta AUH
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