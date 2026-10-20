Prestación por Desempleo de ANSES: quiénes pueden cobrarla y cómo realizar el trámite

La Prestación por Desempleo de ANSES brinda asistencia económica a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. Conocé los requisitos, la documentación necesaria, cuántas cuotas se cobran y cómo solicitar el beneficio.
La Prestación por Desempleo de ANSES es una ayuda económica destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. El beneficio, administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, contempla despidos sin causa, finalización de contratos y otras situaciones previstas en la legislación laboral argentina.
El programa busca acompañar económicamente a las personas desocupadas mientras intentan reincorporarse al mercado laboral. La asistencia se otorga durante un período determinado y su duración depende de los aportes realizados antes de la desvinculación.
Para acceder, los solicitantes deben acreditar su situación laboral, reunir los períodos mínimos de aportes y presentar la documentación correspondiente ante el organismo previsional.
Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo
Los trabajadores con contratos permanentes deben contar con al menos seis meses de aportes durante los tres años anteriores al despido o a la finalización de la relación laboral.
En el caso de empleados eventuales o de temporada, deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos tres años y acreditar más de 90 días de aportes en los 12 meses anteriores a la desvinculación.
La prestación se abona entre dos y 12 cuotas, según los períodos de aportes y las condiciones laborales del beneficiario. Además, las personas mayores de 45 años pueden acceder a una extensión de hasta seis meses adicionales.
Cómo se cobra la ayuda económica
ANSES gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social a nombre del beneficiario, donde se deposita mensualmente la prestación.
La entidad bancaria entrega una tarjeta de débito para retirar dinero y realizar operaciones. Si el solicitante ya cobra otra prestación de ANSES mediante una cuenta bancaria, el organismo puede utilizar esa misma cuenta.
La ayuda también contempla compatibilidades con determinadas asignaciones familiares, de acuerdo con los requisitos aplicables a cada prestación.
Qué documentación se necesita para hacer el trámite
Para iniciar la solicitud, los interesados deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la documentación que acredite la finalización del vínculo laboral. Los comprobantes exigidos dependen de las circunstancias de la desvinculación.
En caso de despido sin justa causa, se requiere el telegrama, carta documento o nota de despido certificada. Si el empleador atravesó una quiebra o concurso preventivo, pueden presentarse constancias del síndico, documentación judicial o la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.
Cuando se trata de la finalización de un contrato a plazo fijo, debe adjuntarse el contrato vencido. Para desvinculaciones justificadas por el trabajador, se solicitan los telegramas de intimación y de finalización laboral. También existen requisitos específicos ante el fallecimiento del empleador o situaciones relacionadas con enfermedades y accidentes.
Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES
El trámite puede iniciarse mediante la plataforma de ANSES, a través de Atención Virtual, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
También se puede gestionar presencialmente en las oficinas del organismo. El sistema oficial de turnos informa que los trámites de desempleo pueden realizarse sin turno previo.
Antes de presentar la solicitud, se recomienda revisar los aportes registrados y reunir todos los comprobantes laborales. El trámite es gratuito y la aprobación depende de que se cumplan los requisitos establecidos.