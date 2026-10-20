ANSES: cómo consultar un pago pendiente y reclamar los haberes que no recibiste

Quienes no hayan recibido su jubilación o pensión en la fecha prevista pueden iniciar un reclamo por haberes impagos en ANSES, tanto por internet como de manera presencial. El trámite es gratuito y permite solicitar la revisión de un mensual no cobrado o de un beneficio suspendido.

Antes de comenzar, es necesario comprobar qué fecha y lugar de pago figuran registrados. Para hacerlo, hay que ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, seleccionar “Cobros” y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”.

Según la información del organismo, jubilados y pensionados pueden gestionar el reclamo mediante Atención Virtual o en una oficina con turno previo. La documentación requerida depende, entre otros factores, de la antigüedad del haber pendiente.

Cómo iniciar el reclamo por internet

Dentro de Atención Virtual, se debe elegir la opción “Reclamar un beneficio suspendido o un mensual no cobrado (Activación/Repago)” y seguir las indicaciones para presentar la solicitud.

Conviene tener disponibles el DNI y los datos de la prestación. ANSES puede requerir el formulario PS 6.5, “Reclamo de haberes impagos”, para verificar que el dinero no fue abonado.

Si el mensual pendiente tiene menos de dos meses, corresponde completar ese formulario con la información bancaria requerida. Cuando supera los 60 días, es probable que el impago ya esté registrado en el sistema. El reclamo puede presentarse dentro de los dos años posteriores a la fecha en que debía cobrarse.

Cómo hacerlo en una oficina

La alternativa presencial requiere solicitar un turno y concurrir con la documentación correspondiente. La reserva puede gestionarse desde la sección de turnos de la página oficial de ANSES.

Cuando se solicite el PS 6.5, deberá presentarse con la información que corresponde completar a la entidad bancaria. El instructivo para el repago inmediato también contempla el DNI y el original y fotocopia del último recibo cobrado.

Qué revisar si no se cobró una asignación

Para las asignaciones, la consulta se realiza en Mi ANSES, dentro de “Hijos” y “Mis Asignaciones”. Allí se puede revisar el estado de cada período y acceder al detalle mediante “Ver más”.

El sistema utiliza colores para identificar la situación del pago: verde, si está vigente; amarillo, si está suspendido o embargado; y rojo, si fue denegado. El motivo informado permite identificar qué situación debe resolverse.

Si la asignación aparece suspendida o denegada, corresponde revisar la causa y las indicaciones de la plataforma. Si figura vigente y ya pasó la fecha de cobro, la consulta deberá centrarse en lo ocurrido con la acreditación del dinero.